Nördlingen | Feuerwerk ist in der Altstadt nicht erlaubt

Damit Silvester ohne böse Überraschungen endet, bittet die Stadt Nördlingen die Bürgerinnen und Bürger um Vorsicht mit Feuerwerkskörpern. Oberbürgermeister David Wittner ruft insbesondere dazu auf, nicht innerhalb der Altstadt zu böllern.

Feuerwerkskörper dürfen nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altersheimen oder besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Fachwerkhäusern gezündet werden. Oberbürgermeister David Wittner warnt davor, dass ein durch Feuerwerkskörper verursachter Brand in der Altstadt sich aufgrund der hiesigen Baustruktur schnell zum Flächenbrand ausweiten kann. Daher appelliert er, nur an Orten zu böllern, die weit genug von Fachwerk- oder Holzhäusern entfernt sind.