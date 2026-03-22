Polizei entdeckt illegale Geldspielautomaten bei Kontrolle in Nürnberger Gaststätte

NÜRNBERG. (274) Bei einer Polizeikontrolle in einer Gaststätte im Nürnberger Stadtteil Glockenhof entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am frühen Donnerstagmorgen (19.03.2026) mehrere unerlaubte Geldspielautomaten.

Versteckte Automaten aufgedeckt

Gegen 04:30 Uhr führten Polizisten eine Gaststättenkontrolle in der Scheurlstraße durch. Beim Betreten der Lokalität versuchte der 28-jährige Deutsche, Verantwortlicher vor Ort, in einen Nebenraum zu gelangen und ein Regal zur Seite zu schieben. Die Beamten entdeckten daraufhin einen versteckten Raum hinter dem Regal, der mehrere Geldspielautomaten ohne die notwendigen Kennzeichnungen beherbergte.

Sicherstellung und Konsequenzen

Die beschlagnahmten Automaten wurden von der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gesichert und mitgenommen. Zusätzlich zu den Glücksspielverstößen wurden auch weitere gaststättenrechtliche Verstöße festgestellt. Der deutsche Verantwortliche sowie der 28-jährige türkische Betreiber der Gaststätte werden sich nun aufgrund mehrerer Verstöße verantworten müssen.

Erstellt durch: Kai Schmidt