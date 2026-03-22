Bamberger nach versuchter Brandstiftung und Bedrohung mit Waffe festgenommen

Ein 37-jähriger Mann aus Bamberg steht im Verdacht, am Donnerstagabend versucht zu haben, in einem Mehrfamilienhaus einen Brand zu legen und dabei einen Nachbarn mit einer Waffe bedroht zu haben. Die Polizei konnte den Mann noch am Tatort festnehmen.

Bedrohung mit vermeintlicher Pistole

Am späten Donnerstagabend alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Bamberger Osten die Polizei, nachdem er von seinem Nachbarn mit einer vermeintlichen Pistole bedroht wurde. Der 37-jährige Mann soll versucht haben, die Wohnungstür des Nachbarn in Brand zu setzen, was jedoch scheiterte.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nachdem sich der Tatverdächtige in seine Wohnung zurückgezogen hatte, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an. Die Beamten konnten den alkoholisierten Mann kurz nach 23 Uhr festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine Reizstoff-Pistole, die wie eine echte Feuerwaffe wirkte, sowie mögliche Brandmittel.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete die vorläufige Festnahme des 37-Jährigen sowie eine Blutentnahme an. Ein Ermittlungsrichter verfügte am Freitag dessen vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Bamberg in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Bamberg fortgeführt.