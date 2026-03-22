Brand in Stephansposching: Wohnhaus unbewohnbar, Familie im Krankenhaus
Polizeipräsidium Niederbayern
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Brand in Stephansposching: Wohnhaus unbewohnbar, Familie im Krankenhaus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagmorgen kam es in Stephansposching, im Landkreis Deggendorf, zu einem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus. Bemerkt wurde das Feuer gegen 05:50 Uhr von einer 30-jährigen Hausbewohnerin in der Straubinger Straße.

Familie kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

Glücklicherweise konnten sich die 30-jährige Frau, ihr 35-jähriger Ehemann und ihre vier Kinder im Alter von 2, 5, 6 und 12 Jahren alleine in Sicherheit bringen. Sie verließen das Haus, noch bevor sich die Flammen auf das gesamte Gebäude ausbreiteten.

Rettungskräfte im Einsatz

Alle Familienmitglieder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Brand, der von den Feuerwehren aus Stephansposching, Rottersdorf, Loh-Wischlburg, Steinkirchen und Plattling gelöscht wurde, hinterließ einen mittleren sechsstelligen Sachschaden und machte das Wohnhaus unbewohnbar.

Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet

Die Kriminalpolizei Straubing hat die Untersuchungen zur genauen Ursache des Brandes übernommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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