Sicherheitsfokus und Fahrspaß bei Kulmbacher Motorradsternfahrt 2026

KULMBACH, den 26. März 2026. Wer zum Saisonstart auf sein Motorrad steigt, der weiß: Fahrspaß entsteht nicht zufällig. Er entsteht, wenn Körper, Kopf und Maschine wieder aufeinander eingestellt sind, und zwar durch sorgfältige Vorbereitung und stetiges Training. Genau an diesem Punkt setzt die 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt an. Sie feiert am 25. und 26. April die Faszination fürs Zweirad und erinnert daran, wie wichtig Übung, Umsicht und gegenseitige Rücksichtnahme für eine sichere Saison sind.

Motorrad-Skill-Parcours für praxisnahe Übungen

Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 13 Uhr, öffnet der Motorrad-Skill-Parcours hinter dem Markgrafen Getränkemarkt in der Lichtenfelser Straße. Der Kurs bietet praxisnahe Trainingssituationen, wie Slalom und präzises Lenken, Balance bei niedriger Geschwindigkeit, enges Kurvenfahren oder Reaktions- und Bremsübungen. Experten des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer und des ADAC Nordbayern e. V. analysieren gemeinsam mit den Bikern die Fahrleistung und geben direktes Feedback. Alle Teilnehmenden haben die Chance, bei einer Verlosung attraktive Preise zu gewinnen – darunter Fahrsicherheitstrainings, Premiumhelme von Shoei oder Tickets für Die Toten Hosen in Bayreuth und das Moto-GP-Rennen am Sachsenring.

Eindrucksvolle Showeinlagen und Sicherheitsdemonstrationen

Wie wichtig Fahrzeugbeherrschung und klare Kommunikation im Straßenverkehr sind, zeigt die Motorradstaffel der Polizei München in ihrer eindrucksvollen Akrobatikshow. Die Beamten auf ihren schweren Einsatzmaschinen demonstrieren eindrucksvoll, dass präzises Handling nicht nur gut aussieht, sondern in Kombination mit vorausschauendem Fahren auch Unfälle verhindern und sogar Leben retten kann.

Trial-Sport auf höchstem Niveau präsentiert bei der 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt der MSC Kasendorf. Die Biker beweisen absolute Kontrolle, Balance und Konzentration – Fähigkeiten, die auch im Straßenverkehr entscheidend sind, besonders in Gefahrensituationen.

Buntes Festivalprogramm mit Live-Musik und mehr

Neben der Fahrpraxis und -technik spielt die richtige Ausrüstung eine zentrale Rolle. Auf der Händlermeile zeigen Aussteller aktuelle Motorradmodelle und hochwertige Schutzkleidung. Einen anschaulichen Einblick in moderne Sicherheitstechnik gewährt Motorrad TAF. Der Fachhändler verdeutlicht, wie Airbagwesten funktionieren und welchen zusätzlichen Schutz sie im Ernstfall bieten.

Ergänzend zu den Sicherheitsangeboten erwartet die Besucher der 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt ein buntes Festivalprogramm mit Live-Musik, Biergartenatmosphäre und einer kulinarischen Flaniermeile. Der motorradbegeisterte Nachwuchs darf sich auf einen eigenen Kinderbereich mit zahlreichen Spiel- und Mitmachangeboten freuen. Als legendärer Höhepunkt startet am Sonntagmittag der Motorradkorso. Tausende Zweiradbegeisterte bahnen sich ihren Weg durch Kulmbach zum Brauereigelände. Dort sorgen gut gekühlte, alkoholfreie Bierspezialitäten von Kulmbacher, Mönchshof und Kapuziner sowie Erfrischungsgetränke von Bad Brambacher für verantwortungsvollen Genuss.

Die Kulmbacher Motorradsternfahrt ist eine gemeinsame Initiative des Bayerischen Innenministeriums, der Polizei Oberfranken und der Kulmbacher Brauerei. Ihr Ziel: Fahrspaß und Sicherheitsbewusstsein miteinander verbinden. Seit dem Start um die Jahrtausendwende hat sich das Event mit bis zu 35.000 Besuchern zu einem der größten Motorradtreffen Süddeutschlands entwickelt.

Der Eintritt zur 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt am 25. und 26. April 2026 ist frei.