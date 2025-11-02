Trotz sieben Wechseln in der Startelf entscheidet Bayern München das Topspiel gegen Bayer Leverkusen für sich. Trainer Vincent Kompany sah keine Alternative zur XXL-Rotation.
“Sie haben mich immer gefragt”: Kompany erklärt XXL-Rotation
