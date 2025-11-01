Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein Auto steigen, als die Fahrerin bereits Gas gibt. Er wird verletzt und stirbt später im Krankenhaus. Wie konnte es dazu kommen?
Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt
