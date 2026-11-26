Die SPD lehnt den Kompromissvorschlag aus der CDU im Streit um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren ab. Der neue Vorschlag der Union sei für die Sozialdemokraten so nicht hinnehmbar, sagte Annika Klose, die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, dem Nachrichtenmagazin Focus.

Er würde bedeuten, dass alle, die mehr als 3.000 Euro brutto verdienen, künftig Abschläge auf ihre Rente zahlen würden, auch wenn sie 45 Jahre lang eingezahlt haben. Das betreffe 90 Prozent der bisherigen Anspruchsberechtigten und damit die meisten Pflegekräfte, Handwerker, Erzieher und Maurer. „Also genau die Menschen, die über eine sehr lange Zeit hart gearbeitet, früh angefangen und durchgehalten haben.“

Zu dem Vorstoß der CDU-Abgeordneten Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig sagte Klose, dass sie es ausdrücklich begrüße, dass die Union nun Vorschläge mache, wie der Konflikt gelöst werden könne. Sie würde jedoch erwarten, solche Vorschläge miteinander intern zu besprechen, anstatt einander über die Presse davon zu unterrichten.

Klose verwies zudem auf das Ziel der SPD, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren zu erhalten. „Wir wollen keine Almosen, sondern eine Anerkennung von dieser Lebensleistung.“ Das bedeute für die SPD, dass man nach 45 Beitragsjahren und zwei Jahre vor dem regulären Renteneintrittsalter abschlagsfrei in Rente gehen können sollte, so die Bundestagsabgeordnete.

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