Stadtradeln | Augsburger radeln fast 1,2 Mio. Kilometer – Oberbürgermeisterin zeigt sich begeistert

Vom 1. bis 21. Juli haben 5.981 Augsburgerinnen und Augsburger jeden ihrer Radl-Kilometer gezählt, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in ihrer Freizeit. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich an der internationalen Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses beteiligt, die bereits zum 14. Mal in Augsburg stattfand.

Insgesamt legten sie eine Strecke von rund 1.160.000 Kilometern zurück und erzielten damit das bisher beste Ergebnis in Augsburg. Zum Vergleich: Hamburg, die zweitgrößte deutsche Stadt mit 1,85 Millionen Einwohnenden, erreichte gut 1.424.000 Kilometer. An erster Stelle liegt Berlin mit über 6.572.000 Kilometern und 3,66 Millionen Einwohnenden.

„Es kann sich im Vergleich der Großstädte mehr als sehen lassen! Ich bin stolz darauf, dass sich Augsburg zum 14. Mal an dieser internationalen Aktion beteiligt hat und dass so viele Menschen aktiv für unsere Stadt in die Pedale getreten sind. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danke ich herzlich für jeden Kilometer!“ freut sich Augsburgs OB Eva Weber.

Am Dienstag, den 19. September fand die Abschlussveranstaltung im „max neu[n]“ in der Maximilianstraße statt. Alle Stadtradlerinnen und Stadtradler waren herzlich eingeladen. Bei dieser Veranstaltung wurden die Gewinnerinnen und Gewinner in sieben verschiedenen Kategorien von Oberbürgermeisterin Eva Weber und Baureferent Steffen Kercher geehrt.

Kategorie: Schule mit den meisten gefahrenen Kilometern

Kategorie: Team mit den meisten gefahrenen Kilometern

Mit insgesamt 445 Teammitgliedern und einer beeindruckenden Gesamtstrecke von 60.442 geradelten Kilometern, erwiesen sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Maria Stern nicht nur als das stärkste Schulteam, sondern auch als das stärkste Team insgesamt in der Wertung.

Kategorie: Fahrradaktivstes Team

Das Team „Rudi Rakete“ erhielt die Auszeichnung als fahrradaktivstes Team, da jeder der vier Mitglieder durchschnittlich 1.510 Kilometer während der dreiwöchigen Stadradeln-Aktion zurücklegte.

Kategorie: Radlerin / Radler mit den meisten gefahrenen Kilometern

Die beste Einzelleistung waren 3.054 geradelte Kilometer durch ein Mitglied

des Teams „FC Augsburg 1907“

Kategorie: Fahrradaktivstes städtisches Amt / städtische Dienststelle mit den meisten gefahrenen Kilometern bzw. Kilometer pro Teilnehmer

Auch die Angestellten der Stadt haben sich aktiv an der Aktion beteiligt. Das Team „Feuerwehr Augsburg“ erradelte beeindruckende 15.642 Kilometer, während das Team „georadler“ mit 458 Kilometern pro Teammitglied die meisten geradelten Kilometer erzielte.

Kategorie: Stadträtin / Stadtrat mit den meisten gefahrenen Kilometern

Auch die Mitglieder des Stadtrats haben fleißig in die Pedale getreten. Peter Rauscher hat mit beeindruckenden 774 erradelten Kilometern den ersten Platz in der Kategorie „Stadtrat mit den meisten gefahrenen Kilometern“ belegt. Ihm folgen Bernd Zitzelsberger mit 513 km und Matthias Lorentzen mit 334 km.