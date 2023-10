Super-Kraftpaket! Die Craftfull Fast Charge PS3600 Powerstation im Test

Energie ist ein kostbares Gut. Sie ist absolut wichtig, wenn es um den Betrieb elektrischer Geräte geht. Doch unterwegs oder in Krisenzeiten sieht es mit Strom eher schlecht aus. Hier kommen die Craftfull Powerstationen ins Spiel. Mit der Craftfull Fast Charge PS3600 haben wir uns das aktuell leistungsstärkste Modell für Sie angesehen.

Was kann die Powerstation von Craftfull?

Bei der Craftfull Powerstation Fast Charge PS3600 handelt es sich um eine Powerstation mit beeindruckenden 14 Anschlüssen. So lassen sich zahlreiche – auch stromfressende – Geräte parallel aufladen und nutzen. Doch wer meint, dem Gerät geht dann schnell die Puste aus, täsucht sich gewaltig. Denn mit 3248 Wh ist die PS3600 im Bereich der Outdoor-Powerstations ganz vorn mit dabei und speichert mehr Strom, als so mancher stationäre Batteriespeicher von PV-Anlagen.

Trotzdem ist die Powerstation gut für den mobilen Gebrauch geeignet. Zu dem Zweck ist die 37 Kilo schwere PS3600 mit Rollen und einem Griff ausgestattet. So lässt sie sich einfach wie ein Trolley bewegen.

Wichtige Daten im Überblick

Wie wird die Powerstation PS3600 aufgeladen?

Nicht ohne Grund wird das Gerät mit „Fast Charge“ beworben. Innerhalb von 4 Stunden ist die Powerstation über das Stromnetz voll aufgeladen und einsatzbereit. Doch wie genau wird sie aufgeladen?

Tatsächlich gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Eine Option ist, die Powerstation PS3600 von Craftfull klassisch am Stromnetz aufzuladen. Einfach an der Steckdose angeschlossen, kann sich die Powerstation für den flexiblen Gebrauch aufladen lassen.

Für Camper und alle anderen, die gern mit dem Auto unterwegs sind, eignet sich die zweite Variante am besten: Man kann die Craftfull Powerstation PS3600 auch während der Fahrt über den mitgelieferten Zigarettenanzünder im Fahrzeug aufladen.

Für besonders nachhaltige Nutzer, die auch noch Geld sparen wollen, eignet sich der zusätzliche Kauf eines Solarpanels. Auf diese Weise lässt sich die Powerstation mit günstiger und klimaneutraler Sonnenenergie aufladen. Vor allem dann, wenn kein Strom über das Auto oder die Steckdose zur Verfügung steht, ist das absolut praktisch und Autarkie pur!

Schutz und Power – so gut ist die Powerstation PS3600 für die Geräte

Dank der zahlreichen Ausgänge können mehrere Geräte gleichzeitig geladen oder betrieben werden. Dabei gibt es sowohl 230 Volt-Ausgänge als auch USB-Ausgänge – für jedes Gerät ist der richtige Platz vorhanden.

Die Geräte werden jedoch nicht nur mit jeder Menge Power über die Station von Craftfull versorgt. Sie sorgt auch für einen gewissen Schutz. Sie ist so konzipiert, dass sie vor Tiefentladung, zu niedrigen Temperaturen, Kurzschluss, Überspannung, Überladung und Überhitzung schützt.

Alle nötigen Parameter kann man auf einem LCD-Display ablesen. Darüber informiert die Craftfull Powerstation PS3600 über die Restkapazität in Prozent, verbleibende Nutzungsdauer bei aktueller Beanspruchung in Stunden, Ladeleistung in Watt und aktuelle Ausgangsleistung in Watt. So haben Nutzer alle nötigen Daten stets im Blick.

Fazit: Die Craftfull Powerstation PS3600 als praktische Ladestation für unterwegs

Mit der Craftfull Powerstation Fast Charge PS3600 hat man alles, was man für eine flexible Stromversorgung benötigt. Ob unterwegs oder zu Hause – dieses Gerät bietet eine extrem hohe Leistung, ist langlebig und schützt die genutzten elektronischen Geräte. Zudem lädt sie schnell und zuverlässig auf und hat im Fall der Fälle ganze 3 Jahre Garantie. Der Preis für die Craftfull Powerstation PS3600 beträgt aktuell 2399,00 Euro (UVP 2899,99 Euro) und ist damit aufgrund der großen Kapazität und hochwertigen Verarbeitung seinen Preis absolut wert!

Doch es gibt aktuell eine Möglichkeit, noch günstiger an das Gerät zu kommen: Seit 2023 sparen Privatkunden bei Balkonkraftwerken, Photovoltaikanlagen und Zubehör 19 % Mehrwertsteuer. Grund dafür sind die neuen steuerlichen Regelungen. Diese befreien durch den Steuersatz von 0 % die oben genannten Geräte von der Mehrwertsteuer. Auch Craftful gibt die Nullsteuer vollständig an Sie weiter. So ist ein Kauf für aktuell 2016,80 Euro möglich.

Technische Daten im Überblick