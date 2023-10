Bald liegt auf dem „Plätzleweg“ wieder Donauwörther Weihnachtsduft in der Luft

Unabhängig vom Alter verbindet jeder Mensch unterschiedliche Düfte mit Weihnachten. Unter dem Titel „Weihnachtsduft“ lädt Donauwörth alle dazu ein, gemeinsam in Weihnachtsstimmung zu kommen. Der diesjährige Plätzleweg verbindet viele Attraktionen wie Schlittschuhlaufen, Musik, eine magische Märchenwelt, glitzerndes Licht unterm Sternenhimmel, Eisstockschießen und das fröhliche Kinderlachen.

Am 23. November wird Oberbürgermeister Jürgen Sorré um 17 Uhr den Donauwörther Weihnachtsduft eröffnen. An vier verlängerten Wochenenden können Besucher und Besucherinnen mittwochs bis sonntags von 16:00 bis 20:30 Uhr am Plätzleweg neue Aktionen, bewährte Highlights und ein tolles Kinderprogramm erleben.

Beim Weihnachtsplätzle am Münster laden Kreativ- und Schmankerlhütten zum Verweilen und Genießen ein. Auch am Plätzle an der Freilichtbühne gibt es im Märchenzelt Vorlesestunden und Bastelaktionen. Hier sind auch Aktivitäten wie Pony- und Kamelreiten verfügbar und die zwei Eisstockbahnen garantieren sportlichen und spaßigen Zeitvertreib. Beim funkelnden Lichtpark in der Promenade erlebt man verschiedene Bereiche voller bezaubernder Magie. Vor dem Tanzhaus am Nikolausplätzle steht eine wunderschön weihnachtlich dekorierte Kutsche, in der der Nußmärtl, der Nikolaus oder die Engelchen von 16 bis 18 Uhr auf die kleinen Besucher warten. Altbewährt und immer einen Besuch wert ist das DONwud-Festival. Dieses internationale Fest findet vom 23.11. bis 10.12. immer von Mittwoch bis Sonntag auf der Altstadtinsel Ried statt und der Eintritt ist frei. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm aus Musik und Tanz sowie eine hervorragende kulinarische Auswahl. Von 14. bis 17. 12. verzaubert der Romantische Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, Musikkapellen, Chören und einem besonderen Kinderprogramm im Museum die Gäste.

In der ganzen Innenstadt duftet es an den verschiedensten Plätzle nach Weihnachten – dazu gehören natürlich auch die Stände mit Glühwein, Bratwurst und gebrannten Mandeln.

Es gibt noch viele weitere Plätzle zu entdecken. Das ausführliche Programm finden Sie unter www.donauwoerther-weihnachtsduft.de