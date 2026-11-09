Telefonbetrüger erbeuten 56.000 Euro in Gilching und Gauting

Telefonbetrüger haben am vergangenen Freitag zwei Rentnerinnen in Gilching und Gauting um insgesamt 56.000 Euro gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Unbekannter gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus und behauptete, Einbrecher seien in der Nachbarschaft entdeckt worden. Die Wertsachen der Angerufenen seien deshalb in Gefahr. Ein Kollege werde das Bargeld zur angeblichen Sicherung abholen.

Gegen 9 Uhr legte eine 75-Jährige in Gilching auf diese Weise 20.000 Euro in einem Kochtopf vor ihrem Haus ab. Gegen 12.15 Uhr stellte eine 85-Jährige in Gauting 36.000 Euro ebenfalls in einem Kochtopf vor ihrem Anwesen bereit. In beiden Fällen nahm ein Unbekannter das Geld unbeobachtet an sich.

Polizei warnt vor falschen Beamten

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck rät, Telefonate bei Unsicherheit oder Druck sofort zu beenden. Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an. Wer Zweifel hat, soll selbst die 110 wählen, dabei aber nicht die Rückruftaste verwenden.

Angerufene sollten vermeintliche Angehörige unter einer bekannten Nummer zurückrufen, am Telefon keine persönlichen oder finanziellen Verhältnisse nennen und niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben. Die Polizei empfiehlt außerdem, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen und Angehörige über die Betrugsmasche zu informieren.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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