Tipps für den „Urlaub dahoim“ in Donauwörth

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Vorfreude ist groß. Allerdings muss niemand für erholsame und abwechslungsreiche Ferientage weite Reisen in Kauf nehmen: „Urlaub dahoim“ macht in Donauwörth nämlich jede Menge Spaß! Denn die Angebote sind vielfältig.

Im frisch sanierten Donauwörther Freibad auf dem Schellenberg wartet zum Beispiel der höchste Sprungturm in der Region auf Badegäste, die Rutschenlandschaft mit Speedrutsche sorgt für gemütlichen Familien-Spaß oder den Adrenalinkick im nahezu freien Fall und die Wellness-Oase bietet mit Sprudelliegen und Massagedüsen Entspannung pur. Im Kleinkinderbecken sorgen unter anderem eine Splash-Area und ein Wasserspraypark für viel Abwechslung. Einer der schönsten Ausblicke weit und breit macht den Freibadbesuch außerdem zu etwas ganz Besonderem.

Ermäßigtes Sommerferien-Ticket für Kinder und Jugendliche

In den Sommerferien gibt’s den Wasserspaß sogar zum Schüler-Sonderpreis: Das Ferienticket gilt vom 29. Juli bis zum 11. September und bietet für Kinder und Jugendliche besonders attraktive Konditionen. Wer schon eine alte Saisonkarte zuhause hat, kann das Ticket einfach aktualisieren lassen.

Zeugnis-Aktion am 30. Juli: Freier Eintritt für 1er-Schüler

Außerdem lädt die Stadt Donauwörth am 30. Juli alle 1er-Schüler kostenlos ins Freibad ein! Wer eine 1 im Zeugnis hat – egal, in welchem Fach – zeigt am 30. Juli einfach sein Zeugnis an der Freibadkasse vor und erhält freien Eintritt ins Bad.

Badespaß auch im Naherholungsgebiet

Übrigens: Auch am Riedlinger Baggersee kann man einen tollen Badetag verbringen! Vom Kinderspielplatz über Beachvolleyballplätze bis hin zu großzügigen Liegewiesen ist alles vorhanden und für den Hunger und Durst zwischendurch gibt’s einen Kiosk und Grillplätze, für die man sich beim Ordnungsamt der Stadt gerne anmelden kann.

Stadtführungen für jeden Geschmack

Für alle Neugierigen und Entdecker gibt’s tägliche Führungen, die auch für alteingesessene Donauwörtherinnen und Donauwörther viele neue Einblicke bieten. Da geht’s zum Beispiel hoch hinaus auf den Turm des Liebfrauenmünsters, unter dem Motto „Ja, wer glaubt denn sowas?“ wird’s interaktiv, Familien kommen bei „Geschichte und G‘schichtn“ voll auf ihre Kosten und bei der historischen Stadtführung durch die ehemals Freie Reichsstadt stehen vor allem die Sehenswürdigkeiten aus der über 1000-jährigen Stadtgeschichte, wie die Reichsstraße mit Rathaus, dem Tanzhaus oder die Heilig-Kreuz-Kirche mit ihrem berühmten Kreuzpartikel, im Mittelpunkt. Weitere wechselnde Themenführungen runden das Programm ab.

Ab ins Museum

Auch das Donauwörther Heimatmuseum und das Käthe-Kruse-Puppen-Museum sind immer einen Ausflug wert: Im ehemaligen Fischerhaus auf der Altstadtinsel Ried gibt’s im Heimatmuseum Kulturgeschichte zum Staunen und im Käthe-Kruse-Puppen-Museum im ehemaligen Kapuzinerkloster fangen nicht nur Kinderaugen zu Leuchten an. Die Sonderausstellung „Puppenmode & Modepuppen“ zeigt unter anderem, wie Puppen im Lauf der Zeit immer wieder die neueste Mode wiedergespiegelt haben – aber auch, dass Puppen für die Modemacher schon immer eine große Bedeutung hatten. Immer sonntags werden außerdem regelmäßig Führungen durch die Dauerausstellung des Museums angeboten.

Kinderrallyes durch die städtischen Museen

Familien mit Kindern können die städtischen Museen außerdem bei extra konzipierten Kinderrallyes entdecken. Hier warten verschiedene Stationen darauf, erforscht zu werden – es gibt Rätsel zu lösen und unbekannte Dinge zu erkunden. Wenn alle Rätsel gelöst sind, wartet eine kleine Überraschung auf die Kinder. Die Rallyes können jederzeit eigenständig zu den Öffnungszeiten der Museen unternommen werden, das Heft gibt’s kostenlos an der Museumskassen. Kindergeburtstage und individuelle Familienführungen runden das Angebot ab.

Sommerferien-Leseclub in der Stadtbibliothek

Für alle kleinen Leseratten und die, die es werden wollen, hat die Donauwörther Stadtbibliothek wieder den Sommerferien-Leseclub ins Leben gerufen. Wer mitmacht, bekommt einen Club-Ausweis und das Sommerjournal. Außerdem stehen für Clubmitgliedern exklusiv reservierte Sommerferien-Leseclub-Bücher zum Ausleihen bereit. Bei der Buchrückgabe gibt’s für jedes gelesene Buch einen Stempel im Journal. Alle, die drei oder mehr Bücher lesen, bekommen eine Urkunde und können tolle Preise gewinnen.

Donauries-Ausstellung, Ökomarkt und Flohmarkt

Eine besondere Vielfalt hat heuer auch die Donauries-Ausstellung Ende August zu bieten. Vom Handwerker-Festival über die Themen Energie, Gesundheit oder Tier und Natur bis hin zu einer umfangreichen Gartenmeile präsentieren sich auf der Ausstellung vor allem örtliche und regionale Firmen mit einer Bandbreite, die bei uns ihresgleichen sucht.

Ebenfalls Ende August sind alle Schnäppchenjäger in der Bahnhofstraße richtig: Beim traditionellen Flohmarkt reiht sich ein Stand an den anderen und alle sind sich einig: Hier lohnt sich ein Besuch!

Und beim Ökomarkt im Heilig-Kreuz-Garten Anfang September gibt es wie immer viel Kunsthandwerk zu entdecken. Neben Holzspielzeug oder Biomöbeln werden Windspiele und sogar selbstgemachter Schmuck angeboten. Der Förderverein der Pfadfinder Donauwörth sorgt dafür, dass alle satt sind und präsentiert eine tolle Auswahl an Essen und Trinken. Außerdem sind verschiedene Infostände mit dabei.