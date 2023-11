Checker Tobi erklärt Kindern die Lage in Israel und im Gazastreifen

Seit am 7. Oktober 2023 die Terrororganisation Hamas aus dem Gazastreifen das Land Israel angegriffen hat und Israel mit einem Gegenangriff reagiert, erreichen uns düstere Nachrichten und Bilder aus dem Nahen Osten. Eindrücke, zu denen Kinder viele Fragen haben.

In vier Folgen “CheX! Spezial“ erklärt Checker Tobi kindgerecht, was die Gründe für die Kämpfe in Israel und im Gazastreifen sind, wie es den Menschen vor Ort geht und was der Konflikt mit uns in Deutschland zu tun hat. Dazu spricht er mit einer Journalistin, die in Israel arbeitet und mit Experten aus Deutschland. Der 10-jährige Kerem aus Jerusalem berichtet, wie er den 7. Oktober erlebt hat und Kinder aus Israel und dem Gazastreifen erzählen, was sie sich grade besonders wünschen. Mit dem Rabbiner Elias und dem Imam Ender spricht Tobi darüber, wie Hass zwischen Anhängern verschiedener Religionen aufgelöst werden kann.

Zu sehen sind die Folgen „Was ist los im Nahen Osten?“ und „Wie geht es den Menschen in Israel und im Gazastreifen?“ ab Freitag, 17. November 2023 um 9:05 Uhr bei KiKA, ab 10:00 Uhr in der Checkerwelt der ARD Mediatheksowie ab 14:00 Uhr auf kika.de und im KiKA-Player. Um 15:00 Uhr folgen dann zwei weitere: „Wie kam es zum Nahostkonflikt?“ und „Was hat der Nahostkonflikt mit Deutschland zu tun?“. Die Folge „Wie geht es den Menschen in Israel und dem Gazastreifen?“ ist zudem am Sonntag, 19. November 2023, um 9:05 Uhr im linearen KiKA-Programm zu sehen.