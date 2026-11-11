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Unbekannte stehlen Rucksack aus Auto in Augsburg-Kriegshaber

Unbekannte stehlen Rucksack aus Auto in Augsburg-Kriegshaber
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Augsburg-Kriegshaber haben Unbekannte am Dienstag einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen aus dem Auto einer 21-Jährigen gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Saarburgstraße. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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