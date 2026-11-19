Von der geplanten Senkung der Stromsteuer dürften überwiegend einkommensstarke Haushalte profitieren. Das ist das Ergebnis einer Simulation, die Forscher der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen erstellt haben und über die der „Spiegel“ berichtet.

Die einkommensstärksten zehn Prozent der Haushalte können demnach im Laufe des Jahres 2027 rund 94 Euro einsparen, mehr als doppelt so viel wie die einkommensschwächsten zehn Prozent mit rund 46 Euro. Im Schnitt sparen Haushalte laut der Simulation rund 68 Euro im Jahr.

Hintergrund dürfte sein, dass einkommensstärkere Haushalte laut den Wissenschaftlern auch mehr Strom verbrauchen, vor allem weil sie meist auch größer seien. Zudem steigt bei den einkommensstärksten 20 Prozent der Haushalte auch der Verbrauch pro Kopf an, womöglich auch wegen Elektroautos.

„Die Stromsteuersenkung entlastet private Haushalte breit, aber wenig zielgenau“, sagte Benjamin Gruber, wissenschaftlicher Mitarbeiter am RWTH-Lehrstuhl für Energiesystemökonomik, zu der Auswertung auf Basis von Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamts.

Zur Einordnung: Ein Einpersonenhaushalt beispielsweise zählt mit monatlich knapp 4.500 Euro netto zum obersten und mit weniger als rund 1.200 Euro zum untersten Zehntel. Den Plänen zufolge soll die Stromsteuer von bislang 2,05 Cent je Kilowattstunde auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent je Kilowattstunde absinken.

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