zeitfuerdemokratie | Stadt Gersthofen setzt Zeichen für Menschenwürde, Demokratie und Toleranz

Die Stadt Gersthofen hat gestern an einer Aktion des Bayerischen Bündnisses für Toleranz teilgenommen, die unter dem Hashtag #zeitfuerdemokratie stattfand. Etwa 40 Mitarbeiter der Stadt sowie spontane Besucher des Rathauses haben gemeinsam ein Bild erstellt, auf dem der Artikel 1 des Grundgesetzes sowie wichtige Schlagworte in diesem Zusammenhang dargestellt wurden.

Als Mitglied im Bayerischen Bündnis für Toleranz hat der Bayerische Städtetag dazu aufgerufen, am 21. März ein positives Zeichen zu setzen und sich für die Demokratie und ihre Werte einzusetzen.

„Es ist wichtig, für Toleranz und Demokratie einzustehen und ein Zeichen zu setzen. Denn auch wir in Gersthofen spüren zunehmend, dass der Ton und der Umgang miteinander rauer werden. Sei es bei Diskussionen auf dem Rathausplatz, bei denen man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, oder in den sozialen Netzwerken. Mit dieser Aktion wollten wir zeigen, dass wir für Toleranz und Demokratie einstehen und respektvoll miteinander umgehen – und zwar immer. Daher freut es mich, dass Mitarbeitende der Stadt Gersthofen dem Aufruf gefolgt sind und an der Aktion teilgenommen haben“, so Michael Wörle, Erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen. Er hatte die Idee am Aufruf des Bayerischen Städtetages teilzunehmen.