Zimmerbrand in Sendling sorgt für erheblichen Schaden

Bei einem Zimmerbrand in Sendling ist am Freitagvormittag erheblicher Schaden entstanden. Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit einer Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik gebracht.

Der Anrufer schilderte der Integrierten Leitstelle schwarzen Rauch aus einer Balkontüre im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Die alarmierten Einsatzkräfte konnte diese Meldung bereits auf der Anfahrt bestätigen.

Durch die bereits geplatzte Terrassentür schlugen die Flammen und drohten auf das darüberliegende Stockwerk überzugreifen. Sofort wurde ein Löschangriff über die Drehleiter und ein weiterer Löschangriff über den Treppenraum eingeleitet. Der 60-jährige Bewohner war bereits ins Freie geflüchtet. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und mit einer Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert. Eine weitere Bewohnerin wurde von der Besatzung eines weiteren Rettungswagens ebenfalls vor Ort untersucht. Sie konnte anschließend wieder zurück in ihre Wohnung. Mit zwei C-Rohren löschten die Einsatzkräfte das Feuer ab. Ein weiterer Trupp kontrollierte das verrauchte Treppenhaus.

Mit einem Hochleistungslüfter wurde anschließend der Brandrauch aus dem Gebäude gedrückt. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.