1. Bundesliga: Leipzig deklassiert Hoffenheim
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1. Bundesliga: Leipzig deklassiert Hoffenheim

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Auftakt des 27. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig die TSG 1899 Hoffenheim mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg bezwungen. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 4:0 und ließen den Gästen keine Chance.

RB Leipzig – 1899 Hoffenheim am 20.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

Brajan Gruda eröffnete den Torreigen in der 17. Minute, als er nach einem Abpraller von Torhüter Oliver Baumann zur Stelle war. Christoph Baumgartner erhöhte in der 21. Minute per Kopf nach einer Flanke von David Raum. Nur neun Minuten später traf Baumgartner erneut, diesmal artistisch per Seitfallzieher nach einem Zuspiel von Gruda (30. Minute).

Kurz vor der Pause schnürte Gruda seinen Doppelpack. Nach einem Doppelpass mit Yan Diomande brachte er den Ball flach an den zweiten Pfosten, wo er selbst vollendete (44. Minute). In der zweiten Halbzeit setzte Benjamin Henrichs in der 78. Minute den Schlusspunkt, als er kurz nach seiner Einwechslung traf.

Hoffenheim bemühte sich zwar, fand aber kaum Mittel gegen die dominanten Leipziger, die defensiv sicher standen und offensiv ihre Chancen eiskalt nutzten. Die Gäste konnten lediglich in der Anfangsphase mithalten, bevor Leipzig das Spielgeschehen komplett an sich riss.

In der Tabelle klettert Leipzig auf Platz drei, Hoffenheim rutscht auf Platz fünf. Die beiden Mannschaften sind damit allerdings nun punktgleich, bei nur drei Toren Differenz.

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