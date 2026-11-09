A73 bei Bamberg: 50-Jähriger stirbt bei Fahrzeugbrand

Nach dem Fahrzeugbrand auf der A73 im Landkreis Bamberg steht fest: Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 50-jährigen Halter des ausgebrannten Pkw. Die am Montag durchgeführte Obduktion ergab, dass das Brandgeschehen die Todesursache war.

Das Fahrzeug brannte am Samstagmorgen auf der Autobahn. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Auch für die Anwesenheit oder Beteiligung weiterer Personen gibt es bislang keine Anhaltspunkte.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt weiterhin zur Ursache des Fahrzeugbrandes.

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