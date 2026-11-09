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A73 bei Bamberg: 50-Jähriger stirbt bei Fahrzeugbrand

A73 bei Bamberg: 50-Jähriger stirbt bei Fahrzeugbrand
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach dem Fahrzeugbrand auf der A73 im Landkreis Bamberg steht fest: Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 50-jährigen Halter des ausgebrannten Pkw. Die am Montag durchgeführte Obduktion ergab, dass das Brandgeschehen die Todesursache war.

Das Fahrzeug brannte am Samstagmorgen auf der Autobahn. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Auch für die Anwesenheit oder Beteiligung weiterer Personen gibt es bislang keine Anhaltspunkte.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt weiterhin zur Ursache des Fahrzeugbrandes.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Tote Person nach Pkw-Brand auf A73 bei Bamberg entdeckt · Greg is Back gewinnt Bayerischen Chorwettbewerb in Bamberg

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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