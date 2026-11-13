Abende der Versöhnung: Termine im Bistum Augsburg

Viele Pfarreien im Bistum Augsburg laden in der Adventszeit 2026 zu Abenden der Versöhnung ein. Auf dem Programm stehen Gebet, eucharistische Anbetung und die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen.

Die Veranstaltungen bieten Gelegenheit, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Je nach Angebot können Gläubige Gebetsanliegen aufschreiben, Bibelverse ziehen oder Kerzen anzünden. Lobpreislieder und Instrumentalmusik schaffen eine besinnliche Atmosphäre.

„Lightfever“ in Ottobeuren

In der Basilika St. Alexander und Theodor in Ottobeuren findet am Sonntag, 29. November, der Gebetsnachmittag „Lightfever“ statt. Nach einer Andacht um 15.30 Uhr wird die Eucharistie den ganzen Nachmittag zur Anbetung ausgesetzt. Außerdem gibt es einen musikalischen Rahmen, Gespräche mit verschiedenen Geistlichen der Region und die Möglichkeit zur Beichte.

Den Abschluss bildet eine Andacht um 19.30 Uhr mit Prior-Administrator Pater Christoph Maria Kuen OSB. Weitere Informationen gibt es unter www.pg-ottobeuren.de.

Termine der Abende der Versöhnung

Freitag, 20. November 2026, 19.30 Uhr: Obergünzburg, St. Martin

Freitag, 4. Dezember 2026, 19 Uhr: Ried, St. Walburga

Samstag, 5. Dezember 2026, 18.30 Uhr: Kissing, St. Stephan

Sonntag, 6. Dezember 2026, 18 Uhr: Augsburg, St. Georg

Sonntag, 6. Dezember 2026, 19 Uhr: Blaichach, St. Martin

Dienstag, 8. Dezember 2026, 19 Uhr: Oberstaufen, St. Peter und Paul

Mittwoch, 9. Dezember 2026, 19 Uhr: Lauben, Pfarrzentrum

Donnerstag, 10. Dezember 2026, 19 Uhr: Mering, St. Michael

Freitag, 11. Dezember 2026, 8.30 bis 18 Uhr: Blaichach, St. Martin – Tag der Versöhnung

Samstag, 12. Dezember 2026: um 17 Uhr in Kaufbeuren-Neugablonz, Heiligstes Herz Jesu; um 18 Uhr in Neu-Ulm, St. Albert; um 18.30 Uhr in Königsbrunn, Maria unterm Kreuz, sowie in Wallerstein, St. Alban; um 19 Uhr in Nördlingen, St. Salvator

Dienstag, 15. Dezember 2026, 18.30 Uhr: Augsburg-Pfersee, Herz Jesu

Mittwoch, 16. Dezember 2026, 18 Uhr: Utting, Mariä Heimsuchung

Donnerstag, 17. Dezember 2026: um 18.30 Uhr in Aresing-Weilach, Maria Beinberg, und um 19 Uhr in Türkheim, Mariä Unbefleckte Empfängnis (Kapuzinerkirche)

Freitag, 18. Dezember 2026: um 18 Uhr in Zellerberg, St. Josef der Arbeiter; jeweils um 19 Uhr in Aislingen, St. Georg, in Rennertshofen, St. Johannes Baptist, in Pöttmes, St. Peter und Paul, sowie in Thannhausen, Mariä Himmelfahrt

Samstag, 19. Dezember 2026: um 18 Uhr in Kempten, St. Anton, und um 18.30 Uhr in Horgau, St. Martin

Sonntag, 20. Dezember 2026, 18 Uhr: Zusmarshausen, Maria Immaculata

Montag, 21. Dezember 2026, 19 Uhr: Bad Wörishofen, St. Justina

Der jeweils aktuelle Stand der Termine ist auf der Internetseite der Abteilung Evangelisierung des Bistums Augsburg abrufbar: evangelisierung-augsburg.de/pfarrei/gebet-im-jahreskreis/abend-der-versoehnung.