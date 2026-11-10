Augsburg: Magd Bärbel führt zu Elias Holl

Am Samstag, 21. November 2026, begleitet Magd Bärbel Besucherinnen und Besucher auf einer zweistündigen Führung zu den Spuren des Augsburger Stadtbaumeisters Elias Holl.

Führung durch Augsburg

Die Themenführung beginnt um 14.30 Uhr an der Tourist-Information am Rathausplatz. Die Route führt unter anderem zum Zeughaus und zu Elias Holls letztem Wohnhaus. Dabei geht es um die Ideen und Vorbilder des 1573 in Augsburg geborenen Baumeisters sowie um die Frage, wo und mit wem er lebte.

Holl prägte seine Heimatstadt als Renaissancestadt. Höhepunkt der Führung ist der Besuch des Goldenen Saals im Rathaus, der nach einer längeren Sanierungsphase wieder zugänglich ist.

Tickets und Preise

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Der ermäßigte Preis gilt für Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Menschen mit Behinderung. Tickets gibt es unter www.augsburg-tourismus.de/Tickets.