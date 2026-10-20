Auto brennt auf B2 bei Langweid aus – drei Unfälle

Auf der B2 bei Langweid ist am Montag ein Auto während der Fahrt in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die Polizei meldet außerdem drei Verkehrsunfälle sowie aufgebrochene Geldkassetten in Milchverkaufshäuschen.

Der 51-jährige Fahrer war gegen 8.15 Uhr in Richtung Donauwörth unterwegs, als kurz vor der Ausfahrt Langweid Rauch aus den Lüftungsschlitzen kam. Er stellte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen ab und stieg aus. Sein Löschversuch mit einem Feuerlöscher blieb erfolglos. Erst die Feuerwehr Langweid konnte den Vollbrand löschen. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 32.000 Euro.

Drei Verkehrsunfälle im Landkreis Augsburg

In Neusäß stießen gegen 9.50 Uhr an der Lohwaldstraße zwei Menschen auf dem Gehweg zusammen. Eine 30-Jährige querte den Weg aus einem kleinen Durchgang, während dort eine 59-jährige Radfahrerin unterwegs war. Eine Hecke versperrte der Radfahrerin die Sicht. Beide stürzten, die Radfahrerin blieb unverletzt. Die 30-Jährige wurde zur Untersuchung ins UKA gebracht.

Auf der Staatsstraße 2045 bei Thierhaupten wich ein 23-jähriger Autofahrer gegen 12.50 Uhr einem Unimog der Straßenmeisterei aus, der mit Mäharbeiten beschäftigt war. Dabei prallte sein Wagen gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Schürfungen. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

In Gersthofen übersah eine 52-jährige Autofahrerin gegen 14.35 Uhr am Kreisverkehr Dieselstraße/Thyssenstraße einen 62-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Mann verletzte sich beim Zusammenstoß leicht an den Beinen und an der Schulter und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird mit rund 2500 Euro angegeben.

Geldkassetten in drei Milchverkaufshäuschen aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelte ein bislang unbekannter Täter an drei Tatorten Geldkassetten in Milchverkaufshäuschen auf. Nach bisherigem Stand erbeutete er Bargeld im hohen dreistelligen Bereich.

Betroffen waren die Bibertalstraße in Biberbach, die Lindenbergstraße in Gersthofen-Edenbergen und die Schlipsheimer Straße in Neusäß-Hainhofen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.