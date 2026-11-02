Berichte: Merz will Frau als Bundespräsidentin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich für eine Frau als Nachfolgerin des noch amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen. Laut übereinstimmenden Medienberichten äußerte er sich am Montagabend bei der nicht-öffentlichen CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin entsprechend.

Die CDU will sich in ihrer Präsidiumssitzung am 9. November gemeinsam mit der CSU mit der Kandidatenfrage beschäftigen. Während die CSU die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner präferiert, gilt in der CDU dagegen Hessens Fraktionschefin Ines Claus als Favoritin. Die Bundesversammlung tritt Ende Januar zusammen, um die Nachfolge von Steinmeier zu wählen.

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