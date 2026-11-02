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SPD erwartet bald Namen für Bundespräsidentinnen-Kandidatur

SPD erwartet bald Namen für Bundespräsidentinnen-Kandidatur
Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die SPD erwartet nach der Festlegung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dass das nächste Staatsoberhaupt eine Frau werden soll, in Kürze den Namen seiner Wunschkandidatin. “Ich bin gespannt auf seinen Vorschlag”, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, der “Rheinischen Post”.

Seit Monaten werbe er dafür, “dass eine Frau das erste Amt im Staat übernimmt. Das ist überfällig”. Es freue ihn daher, dass Merz diese Notwendigkeit nun auch anerkenne, so der SPD-Politiker weiter.

Merz hatte bei einer CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin gesagt: “Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte. Ich bin festgelegt, in der Frage, dass es eine Frau werden muss.”

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