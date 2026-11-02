David Garrett kommt 2027 mit „Immortal Classic Tour“ nach Augsburg

David Garrett kommt am 22. Mai 2027 mit seiner „Immortal Classic Tour“ in den Kongress am Park nach Augsburg.

Die Konzertreise startet am 12. Mai in Innsbruck und führt den Violinisten durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Augsburg präsentiert Garrett klassische Werke unter anderem von Mozart, Debussy und John Williams in eigens entwickelten Arrangements.

Nach dem Auftakt in Innsbruck folgen Konzerte in Basel, Würzburg, Suhl, Bremen und Flensburg. Nach dem Auftritt in Augsburg stehen weitere Termine in Nürnberg, Bonn, Duisburg und Baden-Baden auf dem Tourplan.

Tour basiert auf Album „Immortal“

Das Konzertprogramm basiert auf Garretts Album „Immortal“. Darauf widmet sich der Musiker zeitlosen Kompositionen und verleiht bekannten Melodien mit eigenen Arrangements eine neue Klangfarbe. Nach Angaben des Veranstalters hat Garrett mehr als fünf Millionen Tonträger verkauft, Milliarden Streams erzielt und rund 1600 Konzerte weltweit gegeben.

Vorverkauf startet im November 2026

In Deutschland beginnen die 48-stündigen Presales bei PayPal und der Telekom am 4. November 2026 um 10 Uhr. Der 24-stündige Ticketmaster-Presale folgt am 5. November um 10 Uhr. In Österreich ist ebenfalls am 5. November um 10 Uhr ein 24-stündiger Ticketmaster-Presale geplant.

In der Schweiz starten am 4. November um 10 Uhr die 48-stündigen Priority-Presales bei Sunrise, Supercard und TWINT. Der 24-stündige Ticketmaster-Presale beginnt dort am 5. November um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf für Deutschland, Österreich und die Schweiz startet am 6. November 2026 um 10 Uhr.