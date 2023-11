Der Presse Augsburg-Geschenktipp | Ein Sauna-Traumtag für 2 in der Therme Erding

Anzeige | Presse Augsburg präsentiert Ihnen in der Vorweihnachtszeit immer wieder besondere Geschenktipps für besondere Menschen. Heute stellen wir ihnen den Sauna-Traumtag für 2 vor. Ein unvergesslicher Tag in der Therme Erding erwartet Sie.

Erleben Sie mit diesem Gutscheinpaket* einen Sauna Traum für zwei, denn gemeinsame Zeit ist das schönste, was wir einander schenken können. Verwöhnen Sie sich und Ihren Partner mit einer gemeinsamen Auszeit in der Therme Erding und verbringen Sie einen unvergesslichen Wellnesstag in der größten Therme der Welt. In der textilfreien VitalTherme & Saunen (ab 16 Jahren) erwartet Sie mit 24 Saunen & Dampfbädern, verschiedenen Thermalbecken und zahlreichen kostenfreien Wohlfühlaktionen ein erholsamer Urlaubstag.

Ihr privates Himmelbett im exklusiven Lounge-Bereich Royal Day Spa bietet Ihnen einen entspannten Rückzugsort für noch mehr Ruhe und Erholung. Eine wohltuende Massage-Anwendung sowie ein kuschliges Leihwäscheset runden Ihren Wohlfühltag perfekt ab.

Bitte reservieren* Sie das Himmelbett vor Ihrem Aufenthalt unter lounges.therme-erding.de – Die Bezahlung erfolgt mit dem Gutschein vor Ort. Für die Einlösung des Lounge Gutscheins im Royal Day Spa Lounge & Dreams wird zusätzlich ein gültiger Eintritt in die VitalTherme & Saunen benötigt. Bei einer Reservierung einer Liegemöglichkeit im Royal Day Spa erhalten Sie automatisch garantierten Thermeneintritt für die gebuchte Anzahl an Personen.

Reservierungsinformationen finden Sie zusätzlich auf Ihrem Gutschein.

*rabattiertes Angebot nur im Online-Shop erhältlich.

Im Gutscheinpaket enthalten:

2x Tageseintritt VitalTherme & Saunen (textilfrei, ab 16 Jahren)

VitalOase (textil, ab 16 Jahren)

Therme & Erlebnisbad (textil, ab 0 Jahren) mit Wellenbad & Galaxy Rutschenwelt

2x 1 Kronen Massage Treatment

2x Leihwäsche Set

1x Himmelbett

garantierter Eintritt bei vorheriger Online Reservierung Ihres Himmelbetts unter www.lounges.therme-erding.de

So erhalten Sie das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen

Den Sauna-Traumtag für 2 erhalten Sie aktuell im Therme Erding-Onlineshop zum vergünstigten Preis von 249.– Euro statt 263.– Euro.

Zum Schluss noch kleiner Tipp: Bald schon gehen die Early-Bird-Tickets für die beliebten Therme Erding. Events im Sommer online. Das wäre doch ein passendes Geschenk für all die, die nicht an ihrem Pärchentag teilnehmen werden.

Diese und zahlreiche weitere Geschenkideen aus der größten Therme der Welt finden sie im Onlineshop.