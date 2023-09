DFB-Frauen-Nationalmannschaft | Vier Rückkehrerinnen in das Aufgebot für die nächsten Spiele berufen

Britta Carlson, die die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den kommenden beiden Länderspielen der DFB-Frauen-Nationalmannschaft vertreten wird, hat ihren Kader für die ersten Partien der UEFA Women’s Nations League am 22. September (ab 18 Uhr) gegen Gastgeber Dänemark in Viborg und am 26. September (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Bochum gegen Island bekanntgegeben.

Unter den 25 Spielerinnen befinden sich 21 WM-Teilnehmerinnen. Mit Linda Dallmann, Giulia Gwinn (beide FC Bayern München), Sarai Linder (TSG Hoffenheim) und Janina Minge (SC Freiburg) kehren vier Spielerinnen zurück ins Team.

Britta Carlson, die neben Co-Trainer Michael Urbansky vorübergehend auch auf die Unterstützung von U 17-Nationaltrainerin Sabine Loderer zählen kann, sagt: „Mit dem Ziel, bestmöglich in die Nations League zu starten, werden wir uns mit diesem starken Kader auf die kommenden Aufgaben intensiv vorbereiten. Wir freuen uns sehr, Giulia und Linda nach ihren Verletzungen wieder im Nationalmannschaftskreis begrüßen zu dürfen. Beide sind mit ihrer Erfahrung und als Persönlichkeiten wichtig für unser Team. Sarai und Janina haben ihre Qualitäten auch in der WM-Vorbereitung nochmals unter Beweis gestellt und werden unseren Kader weiter verstärken.“

Svenja Huth (VfL Wolfsburg) steht aufgrund der Geburt ihres Sohnes Emil am vergangenen Wochenende nicht zur Verfügung, ebenso wie Melanie Leupolz (FC Chelsea), die am Montag ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat.

„Leider wird unsere Vizekapitän Svenja Huth aus persönlichen, aber äußerst schönen Gründen an dieser Maßnahme nicht teilnehmen“, sagt Carlson. „Auch auf diesem Weg wünschen wir der jungen Familie alles Gute. Bei Melanie Leupolz möchte ich mich im Namen des gesamten Trainer*innenteams für ihre langjährigen und erfolgreichen Verdienste im Trikot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bedanken. Wir haben den allergrößten Respekt vor ihrer Entscheidung und wünschen Melly sowohl für die weitere Vereinskarriere als auch persönliche Zukunft alles Gute.“

Weiterer Gegner in Gruppe 3 der UEFA Women’s Nations League ist Wales, auf das die Frauen-Nationalmannschaft erstmals am 27. Oktober in Sinsheim trifft. Die beiden bestplatzierten Mannschaften des neugeschaffenen Wettbewerbs qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Frankreich hat als Gastgeber bereits einen Startplatz sicher.