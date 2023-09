Landkreis Augsburg | Bis zu 440 zusätzliche Geflüchtete werden in Gersthofen untergebracht

In Gersthofen sind derzeit bereits 375 Geflüchtete untergebracht, ohne die privat untergekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer mitzuzählen. Es ist von Anfang an klar, dass die neue Großunterkunft eine große Herausforderung für alle Beteiligten vor Ort darstellen wird. Wenn die Unterbringung in dem Hotel nicht organisiert worden wäre, hätte das Schullandheim in Dinkelscherben sofort geschlossen werden müssen und in einigen Wochen wären Schulturnhallen langfristig belegt worden. „Wir haben einfach keine freien Plätze mehr zur Verfügung, deshalb waren wir gezwungen, diese Entscheidung zu treffen – nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger in Gersthofen, sondern im Interesse unserer Kinder, Schulfamilien und Vereine“, bittet Sailer um Verständnis.

Es macht den Landrat wütend und fassungslos, dass die Bundesregierung die Alarmsignale aus ganz Deutschland bislang scheinbar konsequent ignoriert. Für die Frustration vieler Bürgerinnen und Bürger habe er inzwischen viel Verständnis. „Der Zustrom muss nachlassen, wir platzen aus allen Nähten, das sprichwörtliche Boot ist voll“, so der Landrat. Die Unterbringung von Geflüchteten laufe im Grunde noch genauso ab wie im Jahr 2015: „Bund und EU haben aus 2015 offensichtlich überhaupt nichts gelernt. Der Staat muss das Ruder in die Hand nehmen, statt sich nur auf die Belastbarkeit und Leidensfähigkeit seiner Kommunen zu verlassen“, fordert Sailer. Aktuell sind in den Landkreiskommunen 2.600 Geflüchtete, hauptsächlich aus Afghanistan, dem Irak, der Türkei und Syrien, in 72 Unterkünften untergebracht. Hinzu kommen rund 2.000 Geflüchtete aus der Ukraine, die eine private Wohnmöglichkeit gefunden haben. „Allein seit Beginn des Jahres 2023 wurden uns 892 geflüchtete Personen neu zugewiesen und jede Woche müssen wir aufs Neue mit der Ankunft von 20 bis 30 weiteren Geflüchteten rechnen. In unseren Flüchtlingsunterbringungen sind heute 487 Bewohnerinnen und Bewohner mehr als noch zu Jahresbeginn. Zeitgleich finden Geflüchtete, die unsere Unterkünfte eigentlich verlassen dürften, keinen eigenen Wohnraum und bleiben deshalb weiter bei uns. Dass diese Rechnung auf Dauer nicht aufgehen kann, sollte jedem klar sein.“

Doch es sei nicht nur die angespannte Unterbringungssituation, es fehle auch an Betreuungsplätzen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Sprachkursen und vielem mehr. „Mein Landratskollege aus dem Unterallgäu, Alex Eder, hat sich kürzlich aus der Not heraus in einem sechsseitigen offenen Brief an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt, mit dem dringenden Appell und der Bitte, bundespolitisch umzudenken. Seinen Forderungen schließe ich mich zu 100 Prozent an. Der Bund muss endlich handeln und die Not der Kommunen ernst nehmen. Und wir müssen vor allem endlich auf allen Ebenen schonungslos über dieses gigantische Problem sprechen, ohne kritische Stimmen reflexartig als ausländerfeindlich abzutun.“