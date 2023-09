Bad Wörishofen | Briefwahl-Unterlagen für die Landtags- und Bezirkstagswahlen in Kürze bestellbar

Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Wörishofen erhalten in den nächsten Tagen ihre offizielle Wahlbenachrichtigung für die bevorstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober per Post.

In dieser Benachrichtigung finden sie wichtige Informationen darüber, wo sie ihre Stimmen abgeben können. Zusätzlich haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, bequem per Briefwahl teilzunehmen. Die Wahlbenachrichtigung ermöglicht es ihnen nicht nur, einen Wahlschein mit den erforderlichen Unterlagen im Bürgerbüro abzuholen, sondern auch dort ihre Stimmen abzugeben, wenn sie dies wünschen. Die einfachste und schnellste Option, um an der Wahl teilzunehmen, ist jedoch die Nutzung des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung. Mit nur zwei Klicks können die Bürgerinnen und Bürger ihren Antrag auf Briefwahl beim Bürgerbüro stellen und die Wahlunterlagen werden ihnen bequem per Post zugestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros bitten dringend darum, diese zeitsparende Option zu nutzen, da sie sowohl für die Wählerinnen und Wähler als auch für das Bürgerbüro selbst die schnellste und einfachste Möglichkeit darstellt.

Darüber hinaus informiert das Bürgerbüro, dass in der Zeit vom 18. September bis zum 22. September erweiterte Öffnungszeiten angeboten werden, um Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen. Dies gibt den Bürgerinnen und Bürgern eine zusätzliche Gelegenheit, sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Das Bürgerbüro hat seine Öffnungszeiten angepasst und schließt von Montag bis Donnerstag erst um 17 Uhr und am Freitag um 15 Uhr.