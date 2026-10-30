Drei Fahrzeuge kollidieren in Heinrichsheim: Frau verletzt

Bei einem Unfall in Neuburg-Heinrichsheim ist eine 37-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Außerdem meldet die Polizei einen Schwelbrand, einen Fahrer ohne Fahrerlaubnis und einen aufgebrochenen Opferstock.

37-Jährige bei Unfall in Heinrichsheim leicht verletzt

Der Unfall ereignete sich am 29. Oktober an der Kreuzung von Heinrichsheimstraße und Alarmstraße. Ein 82-jähriger Neuburger fuhr auf der Heinrichsheimstraße in Richtung Alarmstraße. Obwohl für ihn an der Kreuzung ein Stoppschild galt, übersah er die von rechts kommende 37-jährige Autofahrerin, die in Richtung Bundeswehr-Kaserne unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das an der Kreuzung stand. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.200 Euro. Die Feuerwehr Heinrichsheim war mit etwa 15 Einsatzkräften vor Ort.

Schwelbrand in Bittenbrunner Schießanlage

In der Schießanlage des Schützenvereins Bittenbrunn kam es am 29. Oktober gegen 19.35 Uhr zu einem Schwelbrand in der Deckenisolierung. Die Ursache ist bislang nicht geklärt. Die eingesetzten Feuerwehren aus Neuburg und Bittenbrunn konnten den Brand schnell bekämpfen. An der Decke entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden angestoßen.

Kontrolle in der Münchener Straße

Bereits gegen 15.37 Uhr kontrollierte die Polizei in der Münchener Straße einen 35-jährigen Neuburger. Dabei stellte sie fest, dass ihm die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Zudem zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Opferstock in Ludwigsmoos aufgebrochen

In Ludwigsmoos wurde zwischen dem 27. und 29. Oktober ein Opferstock in einer Kirche an der Ludwigstraße aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte den Opferstock mit einem Werkzeug auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Am Opferstock entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen.

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