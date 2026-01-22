type here...
Einbruch in Fürth: Schmuck im Wert von 100.000 Euro gestohlen – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Einbruch in Fürth: Schmuck im Wert von 100.000 Euro gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, den 21. Januar 2026, kam es in Fürth zu einem Einbruch in ein Reihenmittelhaus. Die bislang unbekannten Täter drangen in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 21:00 Uhr über die Terrassentür in das Anwesen in der Leipziger Straße ein.

Einbruch in Abwesenheit der Bewohner

Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Inneren des Hauses. Dabei entwendeten sie Schmuck im Wert von etwa 100.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Vor Ort führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden von der Fürther Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

