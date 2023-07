Er prägte die Entwicklung Memmingens – Manfred Schilder erhält Ehrenring und Altoberbürgermeister-Titel

Sechs Jahre lang prägte Manfred Schilder im Amt des Oberbürgermeisters die Entwicklung Memmingens. Für sein großes Engagement zugunsten der Bürgerinnen und Bürger wurde er nach einstimmigem Beschluss des Stadtrats mit dem Ehrenring der Stadt Memmingen ausgezeichnet, und ihm wurde der Titel Altoberbürgermeister verliehen.

„Ich habe Herrn Schilder im Wahlkampf als einen immer fairen und engagierten Oberbürgermeister kennengelernt, der Memmingen im Herzen trägt und immer mit Leidenschaft dabei war“, betonte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher bei einer Feierstunde im Rathaus und beschrieb den Altoberbürgermeister in der Laudatio als einen „ausgezeichneten Moderator und Mediator“.

Unter der Führung von Altoberbürgermeister Schilder sei im anstehenden Krankenhausneubau ein Jahrhundertprojekt für die Stadt Memmingen gesichert worden, benannte Oberbürgermeister Rothenbacher eine der wichtigsten Entscheidungen in Schilders Amtszeit. Dazu zählte Rothenbacher auch die Entscheidung für den Neubau des Kombibades, die Gründung des Jugendparlaments und des Integrationsbeirats und einen intensivierten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Große Bauprojekte seien unter Altoberbürgermeister Schilder in der Generalsanierung des Bernhard-Strigel-Gymnasiums oder in der Kernsanierung des Zehntstadels in Steinheim gelaufen, auch konnten die notwendigen Grundstücksverhandlungen für die Erneuerung der Hurrenstraße abgeschlossen werden. „Herr Schilder hat das alles in besonders schwierigen Zeiten bewältigt. Die Corona-Pandemie, aber auch der Krieg in der Ukraine haben die vergangenen Jahre geprägt und waren eine große Herausforderung in der ohnehin anspruchsvollen Aufgabe“, betonte OB Rothenbacher.

„Wertschätzung war Dir ein wichtiges Anliegen – gegenüber uns im Stadtrat und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber auch gegenüber Bürgerinnen und Bürgern“, erklärte Stadtrat Horst Holas, der stellvertretend für die Mitglieder des Stadtrats Glückwünsche zur Ehrung überbrachte. „Beispielhaft nenne ich die Sportlerehrung, den „Blaulichtempfang“, das Willkommen an neu Eingebürgerte sowie das Kinder- und Jugendparlament.“ Er benannte zahlreiche wichtige Vorhaben in Schilders Amtszeit, auch neu eingeführte Formate der Bürgerbeteiligung und er würdigte Schilders Krisenmanagement während der Pandemie. „Du hast Dich gerade in dieser Zeit mit konstruktiver Kritik auseinandergesetzt und korrekterweise Kommentierungen und unsachliche Äußerungen richtiggestellt und auch zurückgewiesen – und Dich dabei auch vor unsere Verwaltung und alle Helfenden in dieser dramatischen Zeit gestellt. Dabei war Dir immer die Wertschätzung gegenüber denjenigen wichtig, die in dieser Zeit Enormes geleistet haben“, betonte Stadtrat Holas.

„Es ist mir eine große Ehre, dass ich mich heute einreihen darf in die verdienten Persönlichkeiten, die Träger des Ehrenrings sind“, erwiderte Altoberbürgermeister Manfred Schilder nach der feierlichen Übergabe von Urkunde und Ring. Die Auszeichnung erfülle ihn mit Stolz, erklärte er und dankte seiner Ehefrau Karin und der ganzen Familie. An die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung gerichtet, betonte Schilder: „Diese Ehrung ist auch Ihre Ehrung, denn ohne die Mitwirkung und das große Engagement von Ihnen allen hätte ich mein Amt nicht so ausüben können.“ Seinen Dank richtete er auch an Bürgermeisterin Margareta Böckh und an Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger sowie an die Mitglieder des Stadtrats. „Wir haben vieles miteinander auf den Weg gebracht.“ „Mir war es immer wichtig Brücken zu bauen, zu vermitteln, in Lösungen zu denken und nicht in Problemen“, betonte der Altoberbürgermeister.

Die Feierstunde im Rathaus wurde musikalisch umrahmt durch Annette Weber am Akkordeon und Konstanze Kraus an der Harfe.

Der Ehrenring ist nach der Ehrenbürgerwürde die zweithöchste Auszeichnung der Stadt Memmingen. Ehrenringträger der Stadt Memmingen sind:

· Oberbürgermeister a.D. Dr. Johannes Bauer (1980)

· Bürgermeister a.D. Robert Bilgram (1997)

· Ehrenbürger und Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger (2005)

· Bürgermeister a.D. Josef M. Lang (2008)

· Bürgermeister a.D. Hans Ferk (2014)

· Stadtrat a.D. Fritz Such (2014)

· Ehrenbürger und Stadtrat a.D. sowie MdL a.D. Herbert Müller (2014)

· Bürgermeisterin Margareta Böckh (2022)