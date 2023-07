Viel Witz und Phantasie | Schülerinnen gestalten Bauzaun am Maria-Theresia-Gymnasium Augsburg selbst

Ein langer Bauzaun steht vor dem Maria-Theresia-Gymnasium Augsburg, um die Schülerinnen vor der nahen Baustelle an der Stadt- und Staatsbibliothek zu schützen. Darstellungen auf Bannern der Metallgitterzäune sind langweilig und oft mit aufdringlicher Werbung bestückt. Nicht so der lange Zaun vor dem MTG, wie die Schule liebevoll genannt wird.

Im Kunstunterricht entwarfen Schülerinnen collagenartige Bilderzyklen rund um Themen und Persönlichkeiten unserer und vergangener Zeiten. Zur Stadtgeschichte taucht Kaiser Augustus umgeben von Friedenstäubchen auf, ebenso der große Geldgeber Jakob Fugger, umkreist von vielen Münzen. Die Gründerin des Gymnasiums Maria -Theresia, die letzte Königin Bayerns, geistert immer wieder durch die Collagen, sogar einmal mit einem aktuellen Verkehrsmittel, dem Fahrrad.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 58

Wunderschöne Tulpen malten Schülerinnen auf eine grüne Wiese, im Hintergrund der Gärtner mit Gehörn. Da wurde wohl der Bock zum Gärtner gemacht. Viel Witz kann man in den Bildern erkennen. So einen kleinen Hahn, der keine Eier legen kann, dafür aber andere nützliche Hinterlassenschaften von sich gibt. So läßt er regelmäßig was fallen und sofort wachsen Pflänzchen aus dem Boden. Auf dem Schulweg gibt’s also noch vieles zu entdecken.

Wolfgang Czech