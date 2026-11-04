ERC Sonthofen holt Punkt in Ravensburg und schlägt Tabellenführer

Der ERC Sonthofen hat in der Eishockey-Landesliga am Freitag einen Punkt beim EV Ravensburg geholt und am Sonntag den Tabellenführer SC Reichersbeuern vor 914 Zuschauern mit 4:1 besiegt.

Später Ausgleich in Ravensburg

In der CHG Arena geriet Sonthofen bereits nach zwei Minuten durch Eric Bergen mit 0:1 in Rückstand. Marvin Wucher erhöhte in der 33. Minute auf 2:0 für Ravensburg. Linus Schöll verkürzte nach Vorarbeit von Filip Krzak und Lynnden Pastachak.

In der 59. Minute erzielte Dustin Ottenbreit nach Zuspiel von Jochen Hartmann mit einem Schuss unter die Querlatte den Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung fiel die Entscheidung im Penaltyschießen zugunsten der Gastgeber. Johann Katjuschenko verwandelte den entscheidenden Penalty für Ravensburg.

Mische erzielt Hattrick gegen Reichersbeuern

Am Sonntag brachte Josef Slavicek den ERC in der achten Minute in Führung. Kurz vor Ende des ersten Drittels bereitete er über Lynnden Pastachak das 2:0 durch David Mische vor.

Die Gäste kamen im zweiten Drittel durch Peter Fischer auf 1:2 heran. Sonthofen konnte zuvor auch ein 5-gegen-3-Überzahlspiel nicht zum Ausbau der Führung nutzen. Zwanzig Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels stellte Mische nach Vorarbeit von Filip Krzak und Pastachak den alten Abstand wieder her.

Mehrere Schüsse der Oberbayern wurden anschließend von Torhüter Fabian Schütze und Lynnden Pastachak abgeblockt. 70 Sekunden vor dem Ende traf Mische nach einem Pass von Slavicek ins leere Tor zum 4:1 und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Marc Sill wieder dabei

Für Sonthofen kehrte Stürmer Marc Sill nach längerer Verletzungspause zurück. Außerdem kam Förderlizenzspieler Tobias Russler erneut in der Verteidigung zum Einsatz. Trainer Helmut Wahl zeigte sich nach dem Heimsieg mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.