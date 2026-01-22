EuroCup | Ratiopharm Ulm mit Buzzer Beater-Sieg in London

Ratiopharm Ulm bleibt im Rennen um die EuroCup-Playoff-Plätze. In einem hart umkämpften Auswärtsspiel bei den London Lions setzten sich die Ulmer dank eines Last-Second-Gamewinners von Mark Smith mit 73:72 durch und wahrten damit ihre Chancen auf die K.o.-Phase.

Die Partie in London entwickelte sich zu einem echten Geduldsspiel. Ulm hielt mit großem Einsatz dagegen und erarbeitete sich durch konsequentes Nachsetzen immer wieder zweite Chancen. Insgesamt zehn Offensivrebounds waren ein entscheidender Faktor. Der Lohn folgte mit der Schlusssirene, als Mark Smith nach einem Offensivrebound den entscheidenden Korb erzielte. Cheftrainer Ty Harrelson zeigte sich nach dem Spiel stolz:

„Wir haben uns nie aufgegeben und bis zum Schluss an den Sieg geglaubt. Der Erfolg war die Belohnung für den unfassbar harten Kampf über volle vierzig Minuten. Ein Buzzer Beater nach Offensivrebound von Mark Smith spiegelt wider, wo wir heute unsere beste Arbeit geleistet haben. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“.

Ausgeglichenes Duell mit Höhen und Tiefen

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und punkteten früh von der Freiwurflinie. Ulm fand über Chris Sengfelder zunehmend ins Spiel und drehte das Ergebnis noch im ersten Viertel. Auch im zweiten Abschnitt blieb die Begegnung eng, zur Pause lagen die Ulmer mit 36:32 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel griffen die defensiven Anpassungen der Ulmer besser. Mehrere Stopps und erneutes starkes Rebounding sorgten für einen kleinen Vorsprung vor dem Schlussviertel. London konterte jedoch mit hohem Tempo und schaffte erneut den Führungswechsel, ehe Ulm in der Crunchtime kühlen Kopf bewahrte.

Sengfelder führt, Smith entscheidet

In der entscheidenden Phase übernahm Kapitän Chris Sengfelder Verantwortung und war kaum zu stoppen. Mit 23 Punkten und sieben Rebounds prägte er das Ulmer Offensivspiel. Den Schlusspunkt setzte jedoch Mark Smith, der den letzten Angriff nachsetzte und den umjubelten Sieg perfekt machte.

Mit dem Erfolg in London hält Ratiopharm Ulm die Playoff-Hoffnungen am Leben. Bereits am Samstag wartet das nächste Highlight: Beim Heimspiel gegen Heidelberg haben die Ulmer die Chance, den Schwung mitzunehmen. Die letzten Tickets sind noch erhältlich.