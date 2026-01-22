21-jähriger Serbe in Haft: Fahnder sichern 5 Kilogramm Cannabis auf A3 bei Deggendorf

Am Dienstagmorgen (20. Januar 2026) gelang Fahndern der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf ein bedeutender Erfolg bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 bei Metten im Landkreis Deggendorf: Sie stellten eine große Menge Cannabis sicher. Der Beschuldigte, ein 21-jähriger Serbe, befindet sich nun in Haft.

Kontrolle auf der A3 bei Metten

Gegen 09.00 Uhr stoppten die Schleierfahnder einen Audi mit Frankfurter Kennzeichen an der Autobahnabfahrt Metten. Der Fahrer war allein unterwegs nach Österreich. Bei der Kontrolle fanden die Beamten zunächst ein Tierabwehrspray, einen mittleren vierstelligen Eurobetrag sowie ein Messer im Ablagefach der Fahrertür. Im Fond des Fahrzeugs entdeckten sie eine Tasche, die bei der Öffnung knapp über 5 Kilogramm Marihuana und Haschisch enthielt. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen, und die Fahnder stellten das Cannabis, das Tierabwehrspray, das Messer und das Bargeld sicher.

Ermittlungen und Haftbefehl

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss zur Wohnung des Verdächtigen in Frankfurt wurde vollzogen, jedoch ohne weitere Beweismittel. Bei der heutigen Vorführung am Amtsgericht Deggendorf (21. Januar 2026) erließ der Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt in Bayern eingeliefert.