26-Jähriger aus Deggendorf wegen Drogen- und Rezeptfälschung festgenommen

Die Kriminalpolizei Deggendorf ermittelt derzeit in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf gegen einen 26-jährigen Mann aus dem Landkreis Deggendorf, der im Verdacht steht, über den Postweg Amphetamin erworben zu haben.

Durchsuchung und Beschlagnahmung

Am 20. Januar 2026 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf ein Durchsuchungsbeschluss von Beamten der Kriminalpolizeistation Deggendorf vollzogen. In der Wohnung des Verdächtigen wurden Rauschgiftutensilien sowie rezeptpflichtige Medikamente sichergestellt.

Rezepte gefälscht und missbraucht

Der Verdächtige soll gefälschte Privatrezepte über Messengerdienste bezogen haben, um an die Medikamente zu gelangen. Diese gefälschten Rezepte legte er in verschiedenen Apotheken vor, um so rezeptpflichtige Schmerzmittel zu erlangen.

Ermittlungen und Konsequenzen

Der 26-Jährige wird sich nun wegen des Verdachts des Erwerbs von Betäubungsmitteln, möglicher Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz sowie wegen Urkundenfälschung verantworten müssen.