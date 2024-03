Galerie | Mobliätswende gefordert – Rund 500 Menschen beteiligen sich an Fridays for Future-Demo in Augsburg

Am Freitag hatte Fridays for Future gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di im Rahmen einer bundesweit Demonstrationen für eine klimafreundliche und sozial gerechte Mobilitätswende auch für Augsburg zu Aktionen aufgerufen. Auf dem Rathausplatz und zu einem Demozug in der Innenstadt kamen wohl rund 500 Teilnehmer.

Die Teilnehmer forderten neben einem flächendeckenden und guten ÖPNV, besseren Arbeitsbedingungen auch einen verstärkten Klimaschutz. Mehrere Teilnehmer ließen dort auch die aktuellen Kriegssituationen in einen Kontext mit dem Klimaschutz einfließen.