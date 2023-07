Küchen-Designs: Diese Küchen liegen aktuell voll im Trend

Küche ist nicht gleich Küche. Von gemütlich bis karg, die Küchentrends verändern sich regelmäßig. Doch auch dieses Jahr sind wieder einige Besonderheiten dabei. Egal, ob wohnliche Landhausküche oder Küchen in der Trendfarbe Schwarz. Beim Küchen-Design sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Die Küche: Ein Raum zum Leben

Die Küche ist das Herzstück in jedem Zuhause. Egal, ob gemeinsame Kochabende mit der Familie oder ein gemütlicher Abend mit Freunden. Die Küche ist so viel mehr als nur ein Ort zum Kochen. Da wir in der Küche relativ viel Zeit verbringen, soll der Raum natürlich auch optisch einiges hermachen. Von der optimalen Küchenaufteilung über die Wahl der Materialien bis hin zur Beleuchtung. Alles muss perfekt aufeinander abgestimmt sein, um den Aufenthalt in der Küche so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei kommt es nicht nur auf die Optik an. Ästhetik und Funktionalität müssen in der Küche Hand in Hand gehen. So sollte die Küche nicht nur ansprechend sein, sondern auch die Bedürfnisse der Familie erfüllen.

Die Küche ist ein zentraler Ort in jedem Zuhause. Deshalb sollte sie auch ansprechend gestaltet werden.

Wenn Küchenträume wahr werden: Trends im Überblick

Wer träumt nicht von der perfekten Küche in den eigenen vier Wänden? Die Gestaltung der Räumlichkeiten erweist sich jedoch um einiges schwieriger als gedacht. Von den Farben bis hin zur Aufteilung sollte es alles gut geplant sein. Schließlich ist eine Küche auch eine große Investition und sollte mehrere Jahrzehnte Freude bereiten. Zum Glück aber gibt es jedes Jahr neue Küchentrends, welche Inspiration liefern:

Die Landhausküche ist nach wie vor sehr beliebt

Wer kennt sie nicht: die gute alte Landhausküche. Landhausküchen gehören ganz klar zu den Klassikern. Auch dieses Jahr wieder landet die Landhausküche ganz oben in Trends und das aus gutem Grund. Der Landhausstil ist der Inbegriff von Gemütlichkeit. Er zeichnet sich durch die robusten Materialien, die gemütliche Atmosphäre und die traditionellen Elemente wie Holzfronten oder Porzellanspülen aus. Mit dem Fokus auf Natürlichkeit und Wärme schafft die Landhausküche ein Gefühl von purer Geborgenheit. Dabei muss man sich nicht nur auf helle Farbtöne beschränke. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Landhausküchen in ausdrucksstarken Farben. Besonders beliebt ist dabei sanfte Grüntöne, die zwar etwas mehr Farbe in die Küche bringen, aber gleichzeitig für ein harmonisches Gesamtbild sorgen. Die Zeiten von Landhausküche nur in Weiß sind also längst vorbei. In der modernen Küche darf es ruhig etwas bunter und individueller sein.

Industrial-Style: Kochen wie im Loft

Auch der Industrial-Style in der Küche hat in den letzten Jahren immer mehr Fans gefunden. Bis heute wird der Stil vor allem in der Küche gerne umgesetzt. Mit seinem coolen und urbanen Charme verleiht er jedem Raum das gewisse Etwas und sorgt dabei für einen Hauch von Loft-Atmosphäre. Typisch für diesen Trend sind dabei vor allem rohe Materialien wie Gusseisen, unbehandeltes Holz und Beton. Auch unverputzte Ziegelwände oder sichtbare Rohre passen perfekt ins Bild. Dabei muss der Industrial-Look jedoch keineswegs rustikal oder grob sein. Mit der richtigen Farbwahl und geschickt platzierten Accessoires lässt sich der Stil auch sehr harmonisch umsetzen.

Natürlich und warm: Holzoptik in der Küche

Holzoptik in der Küche feiert dieses Jahr ein Comeback. Parkett, Schrankfronten und Arbeitsplatten im hellen Holzdesign bringen eine behagliche Atmosphäre in den Raum und laden zum Wohlfühlen ein. Besonders gut harmonieren warme Holztöne mit sanften Pastellfarben und Weißtönen. So wird eine helle und freundliche Umgebung in der Küche geschaffen. Dabei muss man jedoch nicht auf die Vorzüge moderner Materialien verzichten. Holz in der Küche ist nicht nur ästhetisch, sondern auch äußerst strapazierfähig und pflegeleicht.

Black is the new white: Dunkle Küchen sind der neueste Trend

Wem Industrial zu karg ist, wer aber dennoch nicht auf eine besonders moderne Atmosphäre verzichten möchte, sollte bei der Küchengestaltung auf dunkle Farben setzen. Ganz nach dem Motto: Schwarz ist das neue Weiß! Dunkle Farbtöne in der Küche wirken elegant und passen perfekt zu einem minimalistischen Design. Dabei sind dunkle Schränke und Arbeitsflächen nicht nur stylish, sondern auch unempfindlich gegenüber Schmutz, Fingerabdrücke und Co. Auch in dunklen Küchen muss man nicht auf Gemütlichkeit und Komfort verzichten. Mit den richtigen Dekoelementen wird aus der Küche ein moderner und zugleich behaglicher Raum.

Dunkle Küchen liegen voll im Trend. Dabei sollte man aber darauf achten, dass die Farben nicht zu erdrückend wirken.

Die Küche der Zukunft

Schrankgriffe, klobige Abzugshauben und der Staub auf den Oberschränken gehören der Vergangenheit an. In der Küche der Zukunft wird das Design noch moderner und minimalistischer ausfallen. Klare Linien und puristische Ästhetik prägen das Bild. Besonders beliebt sind Materialien wie Edelstahl, Beton oder Glas, die sich nahtlos in das moderne Gesamtbild einfügen. Auch smarte Technologien werden in der Küche der Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Der Fokus liegt also nicht nur auf dem Design, sondern auch auf der Funktionalität der Küche der Zukunft. Ein Trend, der noch nicht besonders verbreitet ist, sind Deckenhohe Oberschränke. So entsteht besonders viel Stauraum. Zeitgleich wird Staub und Schmutz auf schwerzugänglichen Stellen der Kampf angesagt.

Der letzte Schliff: So wird die Küche zum Hingucker

Eine Küche soll nicht nur funktional sein, sondern auch ein Raum zum Wohlfühlen. Kleine Accessoires und Dekorationen können die Küche komplett transformieren und in einen eleganten Raum verwandeln. Töpfe mit Kräutern auf der Arbeitsfläche und Zimmerpflanzen in der Küche sorgen für eine frische Note. Auch die richtige Beleuchtung kann viel bewirken. Besonders gefragt auch in der Küche ist zum Beispiel indirektes Licht. So lassen sich bestimmte Bereiche in der Küche gezielt hervorheben. Kreative Aufbewahrungslösungen, ein paar Kochbücher, das richtige Geschirr und die passenden Bilder sorgen für den Feinschliff.