Das Auge trägt mit: Trendige Damenbrillen in Augsburg

Zwar trägt man die Brille meist nicht aus Modegründen, doch sie stellt in gewisser Weise ein Mode-Accessoire dar. Vor allem Frauen achten bei der Wahl ihrer Brille genau auf den Style. Welche Brillentrends jede Frau jetzt kennen sollte und wie man die ideale Brille findet, die den eigenen Look unterstreicht, zeigt dieser Artikel.

Aktuelle Brillentrends im Überblick

Sowohl für Männer als auch für Frauen gilt: Eine Brille sollte möglichst modisch sein, zum einen Stil passen und den eigenen optischen Anforderungen entsprechen. Doch welche Damenbrillen liegen aktuell im Trend?

Erdige Töne und natürliche Farben

Ein absoluter Trend, wenn es um Accessoires wie Brillen geht, sind sanfte, erdige Töne. Holz, Sand, Horn und Bast sind die Inspiration für die aktuellen Trend-Looks. Diese Farben passen sich dem eigenen Hautton ideal an und zeichnen weiche Linien und Formen. Kontraste wie Schwarz oder eine knallige Farbe sind es somit aktuell nicht, die man sich zulegen sollte.

Besonders beliebt sind sanfte Farbverläufe. Das unterstreicht die natürliche Optik. Zwar gilt der Look als recht zurückhaltend, doch das muss nicht bedeuten, dass er langweilig ist. Ganz im Gegenteil: Diese Brillen sorgen für das gewisse Etwas und lassen sich perfekt mit anderen Styles kombinieren.

Farben für mehr Extravaganz

Wer den erdigen Trendfarben nichts abgewinnen kann, kann es auch absolut bunt treiben: Mit farbigen Akzenten wird die Brille zum regelrechten Hingucker. Knallige Farben sorgen für einen besonders ästhetischen Auftritt – wenn man auffallen mag.

Je kräftiger und auffälliger die Farben der Brillenfassungen sind, desto stylisher sind sie. Dabei können Damen zur Two-Tone-Brille oder zum unifarbenen Modell greifen. Aktuelle Trendsetter gibt es in starken und ruhigen Farben. Besonders beliebt sind Brillen mit einem gewissen Kontrast. Aber auch schöne Verläufe und wilde Muster sind ein absoluter Hingucker.

Mode-Experten empfehlen hierbei jedoch, das Outfit möglichst klassisch zu halten. Damit rückt man die Brille so richtig in Szene und riskiert keinen Stilbruch.

Die 70er sind zurück – Brillen im Retrolook

Retro ist voll in – vor allem dann, wenn es um Brillengestelle geht. Die 70er haben die Modebranche revolutioniert. Daher verwundert es nicht, dass es heute wieder Brillenmodelle gibt, die diese Styles nachahmen.

Übergroße Brillenrahmen und effektvolle Details – dafür stehen Brillen im 70er-Look. Gerne werden sie in Vintage-Farben gehalten, weisen Highlights in Gold und Silber oder ein trendiges Havannamuster auf. Auch die breit gezogene Pilotenform hat es in sich.

Diese Brillenmodelle eignen sich für jeden, der einen möglichst individuellen und ausgefallenen Look an den Tag legen möchte. Für Individualisten ist dieser Trend absolut passend!

Wie finde ich die perfekte Brille für meine Ansprüche?

Selbstverständlich sollte man sich bei der Wahl der nächsten Brille unbedingt von den eigenen Präferenzen leiten lassen. Nur das, was einem selbst gefällt, sollte man auch tragen. Dennoch gibt es ein paar Tipps und Tricks, die dabei helfen, das perfekte Brillenmodell zu finden. Immerhin gibt es so einige Unterschiede zwischen den verschiedenen Gestellen und auch die Gesichter unterscheiden sich stark voneinander.

Je nach Gesichtsform ist eine andere Brille empfehlenswert. Menschen mit einem runden Gesicht sind mit eckigen und filigranen Brillen ideal beraten. Runde Brillenformen lassen das Gesicht nämlich etwas breiter erscheinen. Somit sind sie die ideale Wahl für ein kantiges Gesicht. Hier gehen auch Brillen mit ovalen Gläsern. Dadurch wirken die Gesichtszüge gleich femininer und weicher.

Und was tun, wenn man ein herzförmiges oder dreieckiges Gesicht hat? Dann sind filigrane Brillenmodelle in ovaler Form die Wahl Nummer eins. Man sollte von dicken Fassungen und dunklen Farben absehen, sondern lieber filigrane und unscheinbare Farben wählen.

Bei einem trapezförmigen Gesicht sollten schmale Gläser hingegen vermieden werden. Gestelle mit betonten Kanten sind der absolute Hingucker! Und bei einem ovalen Gesicht spielt die Form keine Rolle – hier kann Frau alles tragen!

Die Farbe der gewählten Brille hat weniger mit der Gesichtsform zu tun, sondern eher mit dem Hautton, der Augenfarbe und der Haarfarbe. Jeder Mensch hat einen anderen Farbtyp. Man unterscheidet Sommer-, Winter-, Frühling- und Herbsttyp voneinander. Der kühle Sommer- und Wintertyp greift am besten zu Brillen in Schwarz, Silber, Grau oder Blau. Frühlings- und Herbsttypen haben einen warmen Teint und entscheiden sich für Braun, Olivgrün und Gold.

Und natürlich spielt auch die Kleidung eine Rolle. Die Brille sollte als modisches Accessoire immer zum eigenen Kleidungsstil passen. Nur so wird sie zum echten Hingucker und stellt das eigene Stilbewusstsein unter Beweis.