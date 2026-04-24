Küchenbrand in Kempten: Eine Person verletzt, 50.000 Euro Schaden

Am späten Donnerstagabend kam es in Kempten zu einem Brand in der Küche eines Mehrparteienhauses im Bereich der Straße Auf der Breite. Eine Person wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht, um dort weiter untersucht zu werden. Der Sachschaden am Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 50.000 Euro.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Kempten konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte so erfolgreich verhindert werden.

Brandursache noch unklar

Die Ursache des Küchenbrands ist derzeit noch unklar und die Ermittlungen laufen weiter. Weitere Informationen werden erwartet, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind.