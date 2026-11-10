Lagerhalle an Sägewerk in Holzheim vollständig zerstört

In Holzheim ist in der Nacht zum Dienstag eine Lagerhalle an einem Sägewerk vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach am 10. November 2026 gegen 0.30 Uhr im Lehmühlenweg aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits vollständig in Flammen. Im weiteren Verlauf stürzte sie ein und wurde vollständig zerstört.

Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Angaben im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

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