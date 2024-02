Landkreis Günzburg verabschiedet Haushalt 2024

Der Haushalt eines Landkreises ist für die Bürgerinnen und Bürger von entscheidender Bedeutung. Er bildet die finanzielle Grundlage für wesentliche Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitswesen und öffentliche Sicherheit. Er spiegelt außerdem die Prioritäten der Gesellschaft wider und beeinflusst direkt die Lebensqualität der Menschen in der Region. In der jüngsten Kreistagssitzung haben die Mitglieder des Kreistages den Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet.

Landrat Hans Reichhart betont: „Der Haushalt ist nicht nur eine Sammlung von Zahlen, sondern ein entscheidendes Instrument für die Gestaltung unseres Landkreises. Jeder ausgegebene Euro beeinflusst direkt die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass wir sorgfältig planen und verantwortungsbewusst mit den finanziellen Mitteln umgehen. Die Entscheidungen, die im Rahmen des Haushalts getroffen werden, haben direkte Auswirkungen auf viele Lebensbereiche unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Was ist der Kreishaushalt?

Der Kreishaushalt ist ein Finanzplan, der die Einnahmen und Ausgaben des Landkreises Günzburg für einen bestimmten Zeitraum festlegt. Dieser Zeitraum erstreckt sich in der Regel über ein Jahr und bildet die Grundlage für die finanzielle Planung und Umsetzung verschiedenster Projekte. Dabei werden die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche berücksichtigt.

Das Gesamtvolumen des Haushalts für das Jahr 2024 beträgt 184,12 Millionen Euro.

Wofür gibt der Landkreis sein Geld aus?

Ein Hauptziel des Kreishaushalts ist es, die Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Dazu gehören Bildung, Gesundheitswesen, soziale Dienste und öffentliche Sicherheit. Der Haushalt finanziert auch Infrastrukturprojekte wie den Ausbau von Straßen, Brücken, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Diese Investitionen tragen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Region bei. Ein Teil der Mittel im Kreishaushalt wird für die Verwaltung des Landkreises verwendet. Hierzu zählen Personalkosten, Betriebsausgaben und die Unterstützung von Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit finanziellen Ressourcen beinhaltet auch die Bildung von Rücklagen für unvorhergesehene Ereignisse sowie Investitionen in langfristige Projekte, die die Zukunft des Landkreises gestalten. Darüber hinaus werden Mittel für den Umweltschutz und kulturelle Projekte bereitgestellt, um das Leben in der Region vielfältiger und nachhaltiger zu gestalten.

In diesem Jahr beinhaltet der Haushalt des Landkreises Günzburg Investitionen in Höhe von 23,6 Millionen Euro. Große Investitionen sind im Bereich Bildung vorgesehen. So sind für die Generalsanierung der Realschule Thannhausen etwa 9 Millionen Euro eingeplant sowie für den Abschluss der Generalsanierungen des Dossenberger Gymnasiums Günzburg und des Simpert Kraemer Gymnasiums Krumbach Beträge in Höhe von insgesamt 3 Millionen Euro. Im Bereich Straßenbau stehen ebenfalls größere Baumaßnahmen an. Der Ausbau der GZ 25 nördlich von Oberrohr ist mit 1,8 Millionen Euro beziffert, für den Umbau der Schönenberger Kreuzung bei Jettingen-Scheppach sind Investitionen in Höhe von 1,65 Millionen Euro vorgesehen.

Wie nimmt der Landkreis Geld ein?

Die Finanzierung des Landkreises erfolgt im Wesentlichen über die sogenannte Kreisumlage, da der Landkreis selbst keine eigenen Steuern erhebt. Die Kreisumlage ist ein Mechanismus, bei dem die Städte und Gemeinden im Landkreis einen Teil ihrer Steuereinnahmen an den Landkreis abführen. Die Kreisumlage stellt sicher, dass der Landkreis die notwendigen Mittel für übergeordnete Aufgaben wie Bildung, Gesundheit, Straßenbau und regionale Infrastrukturprojekte erhält.

Zusätzlich zu den Einnahmen aus der Kreisumlage erhält der Landkreis Zuweisungen und Zuschüsse von übergeordneten staatlichen Ebenen. Diese Mittel unterstützen und ergänzen die Einnahmen aus der Kreisumlage. Zusammen bilden diese Finanzierungsquellen die Grundlage für den Haushalt des Landkreises.

Der Landkreis Günzburg musste in diesem Jahr die Kreisumlage um zwei Prozentpunkte erhöhen. Sie liegt somit nun bei 49,1 % und beträgt etwa 92,3 Millionen Euro. An Schlüsselzuweisungen erhält der Landkreis 22,9 Millionen Euro.

Wer berät über den Kreishaushalt?

Der Haushalt des Landkreises Günzburg wird in mehreren öffentlichen Sitzungen des Kreistags uns seiner Ausschüsse intensiv beraten, so erhalten auch die Bürgerinnen und Bürger Einblick in die Entscheidungsprozesse. Die Fachbereiche spielen eine Schlüsselrolle bei der Erstellung des Haushaltsplans. In intensiven Beratungen präsentieren sie ihre spezifischen Finanzbedarfe und Prioritäten. Die Kreistagsmitglieder analysieren und diskutieren in ihren Sitzungen über diese Planungen und nehmen gegebenenfalls Änderungen vor. Nach den Beratungen und möglichen Anpassungen wird der Haushaltsplan durch den Kreistag beschlossen. Die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder ist erforderlich, um den Haushalt zu verabschieden. „Die Beratungen zum Haushalt sind immer ein Gemeinschaftsprojekt“, sagt Kämmerer Fabian Ruf. Er bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der einzelnen Fachbereiche des Günzburger Landratsamts sowie bei den Mitgliedern des Kreistags für die konstruktive Zusammenarbeit während der Haushaltsberatungen.

In der Kreistagssitzung am Montag, 26. Februar 2024, hat der Kreistag den Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet.