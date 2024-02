Regierung von Schwaben eröffnet Übergangswohnheim in Königsbrunn

Im März 2024 wird die Regierung von Schwaben ein Übergangswohnheim in der Nibelungenstraße in Königsbrunn eröffnen. Das Gebäude wurde angemietet und in den letzten Wochen für die Unterbringung von bis zu 31 Personen vorbereitet. Die Belegung beginnt am 4. März.

Untergebracht werden hauptsächlich Familien mit Kindern. Die Bewohner sind Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge, afghanische Ortskräfte und Kontingentflüchtlinge, die aus humanitären Gründen aufgenommen werden.

Die Bewohner der Einrichtung haben im Gegensatz zu Asylbewerbern ein gesichertes Aufenthaltsrecht und uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Sobald sie eine

eigene Wohnung gefunden haben, können sie die Einrichtung verlassen.

Eine Heimleiterin und ein Hausmeister kümmern sich um die Einrichtung.