Mit vereinten Kräften zum Naturparadies – Spielplatz am Hölderlinweg Nördlingen erblüht neu

Am 10. und 11. Oktober verwandelte sich der Spielplatz am Hölderlinweg in Nördlingen in ein kleines Naturparadies. Zahlreiche engagierte Helferinnen und Helfer packten mit an, um das Gelände naturnaher und artenfreundlicher zu gestalten. Unter der Leitung von Stadträtin Dr. Susanne Gabler und Dieter Riefle vom BUND Naturschutz wurde das Projekt mit viel Einsatz und Begeisterung umgesetzt.

Pflanzaktion legt Grundstein für neue Lebensräume

Bereits am Freitagvormittag begann die große Pflanzaktion. Gemeinsam setzten die Beteiligten Bäume und Sträucher, die künftig Schatten spenden und wertvollen Lebensraum für Tiere schaffen sollen. Anschließend entstand mit vereinten Kräften eine stabile Natursteinmauer als Begrenzung für das neue Staudenbeet.

Naturgestaltung in Teamarbeit: Von Benjeshecke bis Igelburg

Am Samstag, den 11. Oktober, führten die Mitglieder der Ortsgruppe des BUND Naturschutz Bayern (BN) und die BN-Jugendgruppe die Arbeiten fort. Mit viel Tatkraft und Freude errichteten sie eine Benjeshecke (Totholzhecke), eine Käferburg und eine Igelburg. Außerdem wurden die Wiese und das Staudenbeet bepflanzt, mit Rindenmulch abgedeckt und anschließend gründlich gewässert.

Zwischen 9 und 14 Uhr wurde fleißig gearbeitet – und der Einsatz lohnte sich: Der Spielplatz erhielt ein neues, lebendiges Gesicht.

Dank an Unterstützer und Partner

Ein besonderer Dank der Stadtverwaltung gilt dem Baubetriebshof der Stadt Nördlingen, der die Aktion tatkräftig unterstützte und alle benötigten Materialien zuverlässig bereitstellte.

Bereits im Sommer – am 16. Juli 2025 – waren die Anwohnerinnen und Anwohner zu einem Informations- und Planungstreffen eingeladen worden. Dabei stellte Stadträtin Dr. Susanne Gabler die Pläne zur ökologischen Aufwertung des Spielplatzes vor und sammelte gemeinsam mit den Teilnehmenden weitere Ideen für eine naturnahe Gestaltung.

Nachhaltige Aufwertung für Mensch und Natur

Dank des gemeinsamen Engagements von Ehrenamtlichen, dem BUND Naturschutz, der Firma Eberhardt und der Stadt Nördlingen wurde der Spielplatz am Hölderlinweg nachhaltig aufgewertet. Die neu geschaffenen Lebensräume bieten nicht nur einen schönen Anblick, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt direkt vor der Haustür.