Neujahrsbaby am Uniklinikum Augsburg: Laurin ist das schnellste Baby Deutschlands

Der kleine Laurin kommt an Neujahr um 0.02 Uhr in der Uniklinik Augsburg zur Welt und ist damit das wahrscheinlich schnellste Baby bundesweit.

Eigentlich hätte er am 4. Januar geboren werden sollen, doch Laurin hatte andere Pläne: Er kam am 1. Januar um 0.02 Uhr in der Uniklinik Augsburg zur Welt. Nach unserer Recherche war in ganz Deutschland kein anderes Baby schneller. Laurin ist mit 51 Zentimetern und 3.250 Gramm auch ein stattlicher kleiner Bursche, der das Glück von Mama Katja und Papa Alrik aus Adelsried nun komplett macht. Zuhause warten auf ihn schon ungeduldig seine Zwillingsbrüder Adrian und Marius, die vor fünf Jahren ebenfalls in der Uniklinik das Licht der Welt erblickten. Mama Katja, die sich bewusst erneut für die Uniklinik entschieden hatte und Laurin spontan zur Welt brachte, betonte: „Laurin und ich wurden von den Ärztinnen und Ärzten sowie den Hebammen super gut betreut. Das war alles perfekt.“