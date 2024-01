Noch nie so viele Passagiere | Flughafen Memmingen verzeichnet im Jahr 2023 mehr als 2,8 Millionen Passagiere

Der Flughafen Memmingen kann wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Denn noch nie flogen so viele Passagiere ab und nach Memmingen wie 2023. Für das laufende Jahr rechnen die Verantwortlichen mit rund drei Millionen Fluggästen. Das rasante Wachstum sei ein Erfolg, so Airport Geschäftsführer Ralf Schmid, der jedoch auch verpflichte, weiter in die Infrastruktur von Süddeutschlands führendem Low Cost Airport zu investieren.

Und so sehen die Zahlen aus: Im abgelaufenen Jahr 2023 verzeichnete der Flughafen Memmingen 2.824.711 Passagiere, was einem Zuwachs von knapp 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, als 1.991.654 Millionen Fluggäste gezählt wurden. Wachstumstreiber sind insbesondere die beiden großen Airline-Partner, die Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air, die ihr Angebot aufgrund der starken Nachfrage kontinuierlich erweitern. Mittlerweile hat Ryanair drei Maschinen in Memmingen stationiert. Zuletzt ergänzten die Airlines während der Weihnachtsferien ihr Programm um 60 zusätzliche Flüge. „Das Erfolgsmodell Flughafen Memmingen hat sich zu einem Dauerbrenner entwickelt“, kommentiert Geschäftsführer Ralf Schmid das positive Ergebnis. Für 2024 rechnet er mit rund drei Millionen Passagieren.

Bereits für den nächsten Sommerflugplan hat Ryanair weitere neue Ziele angekündigt. So geht es nach Dubrovnik und Pula in Kroatien sowie nach Tanger in Marokko. Comebacks feiern Rhodos und Sarajevo. Neu in Memmingen ist die Fluggesellschaft GP Aviation, die drei Mal wöchentlich Memmingen mit Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, verbindet.

Das rasante Wachstum am Flughafen Memmingen bringt freilich Folgen mit sich. „Um unseren Passagieren weiterhin ein angenehmes Airport-Erlebnis zu garantieren, werden wir unsere Infrastruktur den veränderten Anforderungen anpassen“, erläutert Ralf Schmid. So werde das Terminal weiter ausgebaut. Das betreffe insbesondere den Bereich der Sicherheitskontrolle sowie die Abflug-Gates. „Während der Bauarbeiten wird es leider“, so Schmid, „vereinzelt Engpässe im Terminal geben, die zu längeren Wartezeiten führen können.“ Erweitert werden zudem die Vorfeldflächen. Das Mietwagen- und Airport Service Center wurde überdacht, sodass ein geschützter Wartebereich für Passagiere, Abholer und Bringer entstanden ist. Das Gastronomie-Angebot im öffentlichen Bereich vor dem Terminal wurde ebenfalls ausgebaut.

Laufend werde darüber hinaus in das ehrgeizige Projekt Green Airport investiert, das bis zum Jahr 2030 den Betrieb eines klimaneutralen Airports ermöglichen soll. Der nächste Schritt ist der Ausbau der Photovoltaik. Fast so rasant wie die Passagierzahlen wachsen, nimmt auch die Airport-Mannschaft zu: Mittlerweile auf rund 300 Damen und Herren ist sie bei der Flughafen Memmingen GmbH und ihrer Tochterfirma ALLgate angewachsen, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigung verantwortlich zeichnet. „Die Job-Maschine Flughafen Memmingen ist weiterhin in voller Fahrt“, betont Ralf Schmid. „Neue Kolleginnen und Kollegen sind jederzeit willkommen.“