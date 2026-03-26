Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger in Coburg und Kronach fest: Altschmuck als Gold verkauft

COBURG/KRONACH – Zwei mutmaßliche Betrüger sind im Verdacht, wertlosen Altschmuck als echtes Gold verkauft zu haben. Polizei nahm die Tatverdächtigen am Dienstag fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg befinden sie sich nun in Untersuchungshaft.

Betrugsmasche beim Edelmetallhändler in Coburg

Nach bisherigen Ermittlungen verkauften die Beschuldigten am Dienstag minderwertigen Schmuck als hochwertigen Goldschmuck an einen Edelmetallhändler in Coburg und erhielten dafür mehrere Tausend Euro. Erst später bemerkte der erfahrene Ankäufer den Betrug und informierte seine weiteren Filialen.

Versuch in Kronach vereitelt

Als die Betrüger am selben Tag erneut in Kronach versuchten, Schmuck zu verkaufen, waren die dortigen Ankäufer bereits informiert und alarmierten die Polizei. Die Polizei Kronach konnte den 56-jährigen Serben und die 31-jährige Mazedonierin direkt im Laden festnehmen. Bei ihnen wurde weiterer präparierter Schmuck gefunden. Die Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Coburg.

Untersuchungshaft und drohende Anklage

Die Staatsanwaltschaft Coburg stellte einen Antrag, woraufhin die Tatverdächtigen dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt wurden. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen und sie befinden sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Ihnen droht eine Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs.