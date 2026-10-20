Polizei sucht Zeugin nach Unfall mit elfjährigem Radfahrer

Nach einem Unfall mit einem verletzten elfjährigen Radfahrer in Bobingen sucht die Polizei eine bislang unbekannte Passantin. Die Frau hatte sich um das Kind gekümmert und mit dem männlichen Autofahrer gesprochen.

Der Unfall ereignete sich bereits am 2. August 2026 gegen 15.10 Uhr in der Lindauer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Toyota rückwärts aus einem Grundstück auf den Gehweg und übersah den Jungen, der mit seinem Fahrrad stadteinwärts unterwegs war. Der Elfjährige bremste zwar noch ab, wurde durch die starke Bremsung jedoch über den Fahrradlenker geschleudert und stürzte hinter dem Auto.

Der Junge erlitt Schürfwunden am Kinn und am rechten Daumen und wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus Bobingen gebracht. Die Passantin kümmerte sich um ihn und sprach mit dem Fahrer. Dieser verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Gegen den Fahrer wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Aufgrund der Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der Halter des Fahrzeugs zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß. Die gesuchte Frau soll mit dem Fahrer Türkisch oder Arabisch gesprochen haben.

Die Polizei Bobingen bittet die Frau sowie weitere Personen mit Hinweisen, sich unter 08234/9606-0 zu melden.

Weitere Fälle in Bobingen und Königsbrunn

Unfallflucht in Königsbrunn: An einem Renault-Kleintransporter entstand in Königsbrunn ein Schaden von etwa 5000 Euro. Das Fahrzeug stand vom 15. Oktober, 22 Uhr, bis zum 16. Oktober, 13.30 Uhr, im Krokusweg. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck und entfernte sich anschließend. Auch hierzu sucht die Polizei Zeugen.

Fußgängerin in Königsbrunn verletzt: Ebenfalls in Königsbrunn wurde am 17. Oktober um 18.49 Uhr eine 19-jährige Fußgängerin im Bereich der Blumenallee verletzt. Ein 27-jähriger Autofahrer übersah sie beim Verlassen des Kreisverkehrs Süd. Die Frau erlitt Kopf- und Rippenschmerzen und wurde vorsorglich in das Krankenhaus Bobingen gebracht. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

E-Scooter-Fahrer in Bobingen gestürzt: In Bobingen stürzte ein 59-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Lindauer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Milligramm pro Liter, entsprechend 1,6 Promille. Wegen einer Platzwunde blieb der Mann zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Kennzeichen von acht Autos abgerissen: Auf dem Gelände des Event Centers in der Gotenstraße in Königsbrunn wurden in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober an acht Pkw die Kennzeichen samt Halterungen abgerissen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und bittet um Hinweise unter 08234/9606-0.

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